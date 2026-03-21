Phương Mỹ Chi: Bản sắc văn hóa - lợi thế lớn nhất khi kể chuyện với thế giới

Phương Mỹ Chi là 1 trong 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024, là một trong những nghệ sĩ trẻ hai năm liên tiếp “ẵm” giải thưởng danh giá do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Giải thưởng ghi nhận thành tựu và bản lĩnh nghệ thuật của nữ ca sĩ gen Z.
“Chi muốn qua hành trình của mình, Chi có thể là một người bạn đồng hành với rất nhiều bạn trẻ. Không quan trọng chúng ta đi nhanh hay chậm, chỉ cần không ngừng nỗ lực mỗi ngày một cách bền bỉ, những điều ta mơ ước sẽ đến.
“Khi nhìn lại chặng đường vừa qua, Chi mỗi lúc càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với những giá trị đang theo đuổi. Trong năm qua, Chi có cơ hội tham gia nhiều sân khấu lớn, thử sức ở những lĩnh vực mới và gặp gỡ rất nhiều khán giả trong và ngoài nước. Mỗi trải nghiệm đều cho Chi thêm bài học về sự cân bằng, sự bền bỉ và nhiều giá trị bền vững trong nghệ thuật. Chi cũng học cách lắng nghe nhiều hơn, nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn để biết mình còn cần hoàn thiện điều gì”, Phương Mỹ Chi nói.
Cô xem việc được tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử năm nay “không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở để mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Mỗi cột mốc như vậy đều mang đến nhiều động lực để tiếp tục học hỏi và đi xa hơn trên hành trình âm nhạc và văn hóa mà cô đã chọn.
Với cương vị Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, điều cô mong muốn lan tỏa chính là thông điệp: Hãy luôn làm điều mình tin tưởng một cách bền bỉ và tử tế.
Phương Mỹ Chi đồng thời tham gia biểu diễn trong sự kiện lễ kỷ niệm A50 và A80 - vinh dự khiến nhiều người làm nghề ao ước.
Luôn trân trọng từng sân khấu, từng lần đứng dưới ánh đèn, nhưng khi được biểu diễn trong những chương trình gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc, trái tim nữ ca sĩ “Bóng phù hoa” luôn đong đầy những cảm xúc vô cùng khác biệt.
Khi nhìn thấy sắc cờ đỏ phủ khắp mọi nẻo đường, nhìn thấy sự trang nghiêm và niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của rất nhiều người Việt Nam, Phương Mỹ Chi thật sự cảm nhận được niềm xúc động rất khó diễn tả. Trong những khoảnh khắc đó, cô thấy mình không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách một người ca sĩ, mà là người con Việt Nam, vinh hạnh được góp một phần nhỏ tiếng hát vào niềm tự hào chung của đất nước.
“Những trải nghiệm ấy khiến Chi thêm biết ơn hành trình âm nhạc của mình, vì nhờ có hành trình bền bỉ ấy mà Chi có cơ hội đứng trong những không gian rất thiêng liêng như vậy. Đồng thời, nó cũng giúp Chi cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần dân tộc và càng trân trọng những giá trị văn hóa mà mình đang theo đuổi trong con đường nghệ thuật”, Phương Mỹ Chi kể.
Với Phương Mỹ Chi, mỗi lần bước lên sân khấu đặc biệt như vậy đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hát bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.
Cô nghĩ rằng với một nghệ sĩ trẻ, trách nhiệm lớn nhất là giữ cho tiếng hát, con đường làm nghề của mình thật chân thành, thật tử tế và xứng đáng với không gian mình đang đứng.
Trong chuỗi hoạt động của một năm nhiều dấu ấn, kỷ niệm khiến cô nhớ và trân trọng nhất có lẽ chính là fan meeting Lò Cò. Đó không chỉ là một sự kiện gặp gỡ khán giả, mà giống như một khoảnh khắc được “trở về nhà” sau một hành trình dài làm việc và cố gắng.
“Khi đứng trên sân khấu fan meeting, Chi thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đã đồng hành với mình từ những ngày đầu, nhưng cũng có rất nhiều khán giả mới. Khoảnh khắc những con người tưởng chừng xa lạ ấy cùng ngồi trong một không gian, cùng chia sẻ âm nhạc và cảm xúc với nhau, khiến Chi lại thấy vô cùng gần gũi. Sau tất cả những sân khấu lớn, những cuộc thi hay dự án nghệ thuật, được đứng trước khán giả của mình trong một không gian gần gũi như vậy là điều khiến Chi cảm thấy ấm áp và biết ơn rất nhiều”, cô nói.
Chẳng những ẵm quán quân “Em xinh say hi” và nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, Phương Mỹ Chi chinh phục đấu trường Sing! Asia với hạng 3 chung cuộc. Ở sân khấu lớn, nhiều đối thủ mạnh của châu Á, Phương Mỹ Chi chứng tỏ bản lĩnh vững vàng, “nhỏ nhưng có võ”.
Bước ra sân khấu quốc tế tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi mang theo sự hào hứng lẫn một chút áp lực. Cô càng ý thức rất rõ rằng mình đang đứng đó với tư cách của một nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Bản sắc với Phương Mỹ Chi chính là câu trả lời đĩnh đạc nhất.
“Hành trình ở Sing! Asia giống như một lời nhắc rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để học và để làm. Chi háo hức đi tiếp, hơn là cảm thấy bị áp lực phải đứng yên ở một vị trí nào đó”.
“Ngay từ đầu Chi đã nghĩ rằng mỗi lần mình bước lên sân khấu không chỉ là để thể hiện bản thân, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về âm nhạc và văn hóa Việt Nam”, cô nói.
Dù cuộc thi không hề giới hạn thể loại, Phương Mỹ Chi vẫn lựa chọn mang những chất liệu văn hóa Việt vào các phần trình diễn.
Khán giả Trung Quốc đã “nổi da gà” khi nghe Phương Mỹ Chi cất giọng Bóng phù hoa. Cô kể chuyện Việt Nam bằng nhiều ca khúc lấy chất liệu văn hóa, văn học Việt như Rock hạt gạo, Buôn trăng, Lý Bắc Bộ.
Bản sắc Việt trở thành “lợi thế cạnh tranh” đưa Phương Mỹ Chi đi tới vòng sâu nhất ở sân chơi âm nhạc quốc tế cam go này.
Cơ hội tham gia một sân chơi quốc tế như Sing! Asia mang đến cho Chi những cảm nhận rộng hơn về âm nhạc hay văn hóa Việt.
“Và khi mình ‘là chính mình’ trên sân khấu thì không vũ khí nào mạnh mẽ và tự hào hơn”.
Phương Mỹ Chi mong bản thân có thể khám phá thêm nhiều khía cạnh, kiến thức mới, học hỏi được nhiều hơn để áp dụng vào những sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, dù có thay đổi hay thử nghiệm như thế nào, tình yêu của cô dành cho âm nhạc và văn hóa Việt Nam vẫn luôn là điều cốt lõi.
“Chi tin đó là cái gốc giúp mình không bị lạc hướng trong hành trình làm nghề. Vì vậy, Chi vẫn mong mình sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với con đường này, vừa đào sâu hơn vào những giá trị văn hóa dân tộc, vừa tìm cách kể lại chúng theo một ngôn ngữ gần gũi hơn với khán giả”, Phương Mỹ Chi nói.
Âm nhạc Việt Nam có rất nhiều giá trị đẹp và độc đáo, chỉ cần chúng ta kể câu chuyện của mình một cách chân thành và tự nhiên, cô tự nhủ. "Trước đây, Chi lựa chọn gắn bó với chất liệu dân gian vì đơn giản là yêu vẻ đẹp của nó. Nhưng khi bước ra sân khấu quốc tế, Chi ý thức rất rõ ràng rằng những chất liệu văn hóa ấy không chỉ là cảm hứng sáng tạo, mà còn là cách để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới”, Phương Mỹ Chi nói.
Sau hành trình đó, Phương Mỹ Chi càng chắc chắn hơn với hướng đi của mình. Cô vẫn muốn tiếp tục đào sâu vào những giá trị văn hóa dân tộc, nhưng kể lại chúng bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ để âm nhạc Việt vừa giữ được hồn cốt của mình, vừa có thể bước ra xa hơn.
Nghệ sĩ Việt giữ bản sắc, hòa nhập vào dòng chảy chung của âm nhạc quốc tế
Nhìn về chặng đường vài năm tới, Phương Mỹ Chi mong muốn được khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ như thế nào?
Chi không mong mình được nhớ đến bằng những danh xưng hay thành tích cụ thể nào. Chi mong khán giả nhớ đến mình với hành trình làm nghề chân thành của chính mình.
Chi hy vọng khi nhắc đến Phương Mỹ Chi, mọi người sẽ nhớ đến một người luôn cố gắng giữ gìn tình yêu với âm nhạc và văn hóa Việt Nam, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp. Không phải là một hình ảnh quá rực rỡ, mà là một hành trình đủ bền bỉ để từng bước để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Chi cũng mong mình có thể trở thành một người đồng hành với khán giả, qua nhiều giai đoạn khác nhau.
Chi nghĩ rằng, nếu sau này nhìn lại, khán giả vẫn nhớ đến mình như một người đã làm nghề nghiêm túc, có tình cảm và có trách nhiệm với những giá trị mình theo đuổi, thì đó đã là một điều rất đáng trân trọng.
Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc văn hóa và dân gian Việt Nam. Trong thời gian tới, Chi có dự định tiếp tục làm mới chất liệu truyền thống như thế nào để gần gũi hơn với khán giả trẻ?
Văn hóa Việt Nam là một kho tàng phong phú, chúng ta vẫn còn rất nhiều nét đẹp, nhiều chất liệu đặc sắc mà Chi vẫn chưa có cơ hội được biết hay chạm tới hết. Và chính điều đó khiến cô luôn có mong muốn được tiếp tục khám phá, tìm hiểu và lan tỏa những giá trị ấy đến với khán giả thông qua âm nhạc của mình.
Chi không nghĩ mình đang “làm mới” hay thay đổi văn hóa theo một cách nào đó, mà đơn giản là tìm cách đưa những nét đẹp ấy đến gần hơn với khán giả trẻ.
Với Chi, đó không phải là việc biến đổi bản chất của văn hóa, mà là kể lại câu chuyện văn hóa theo cách của thế hệ trẻ. Chi muốn giới thiệu văn hóa bằng góc nhìn của một người trẻ đang sống trong thời đại hôm nay, về bản chất, các chất liệu ấy Chi vẫn mong giữ vẹn nguyên, không thay đổi. Và khi mình thật sự hiểu và yêu điều mình làm, Chi tin rằng những giá trị đó sẽ tự nhiên chạm đến khán giả một cách nhẹ nhàng và bền vững.
Sau những trải nghiệm biểu diễn trong nước và bước ra sân khấu quốc tế, Chi có nghĩ rằng âm nhạc mang bản sắc văn hóa Việt Nam chính là lợi thế của nghệ sĩ Việt khi ra thế giới?
Chi nghĩ đó là một lợi thế rất rõ ràng của nghệ sĩ Việt khi bước ra thế giới. Không chỉ vì văn hóa Việt Nam đẹp và đáng được lan tỏa, mà còn bởi khi một người Việt kể câu chuyện về văn hóa Việt, họ đang kể chính câu chuyện của mình.
Chi cho rằng, bản sắc không phải là một điều để mình giữ lại cho riêng mình, mà là điều giúp mình bước ra thế giới một cách vững vàng và tự tin hơn. Khi mình hiểu mình đến từ đâu, mình mang theo điều gì, thì dù đứng ở sân khấu nào, khán giả vẫn có thể nhận ra dấu ấn riêng của mình.
Chi tin rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể hòa nhập vào dòng chảy chung của âm nhạc quốc tế, nhưng vẫn giữ được nguồn cội và bản sắc của mình. Chính sự cân bằng đó tạo nên một màu sắc rất riêng, vừa đủ khác biệt để được ghi nhớ, nhưng cũng đủ cởi mở để kết nối với khán giả ở nhiều nơi trên thế giới.
Nếu nhìn lại hành trình từ “cô bé dân ca” ngày nào đến Phương Mỹ Chi của hôm nay, điều gì khiến Chi tự hào nhất về chặng đường mình đã đi qua?
Điều khiến Chi tự hào nhất có lẽ không phải là những cột mốc hay thành tích, mà là việc Chi đã dám bước tiếp và dám thử thách. Có những giai đoạn thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có những lúc Chi phải tự mình tìm đường, tự thử những điều mới và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Và điều Chi trân trọng nhất là dù hành trình có lúc thăng, lúc trầm, tình yêu của Chi dành cho âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến bây giờ vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn rõ ràng và cháy bỏng hơn trước. Chi cũng biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc trong những lúc hoang mang, đã tiếp tục đi dù có những thời điểm chưa nhìn thấy kết quả ngay lập tức.
Trong trái tim Chi, hành trình đó đủ để mình cảm thấy tự hào, vì mình đã sống và làm nghề một cách trọn vẹn với điều mình tin tưởng.
Cảm ơn và chúc mừng Phương Mỹ Chi!