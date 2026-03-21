Phương Mỹ Chi: Bản sắc văn hóa - lợi thế lớn nhất khi kể chuyện với thế giới

TPO - Hai năm liên tiếp được trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, Phương Mỹ Chi càng khẳng định dấu ấn riêng trên con đường nghệ thuật. Cô không chỉ chinh phục khán giả trong nước, với âm nhạc đậm bản sắc, nữ ca sĩ gen Z còn đĩnh đạc kể câu chuyện Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Phương Mỹ Chi là 1 trong 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024, là một trong những nghệ sĩ trẻ hai năm liên tiếp “ẵm” giải thưởng danh giá do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Giải thưởng ghi nhận thành tựu và bản lĩnh nghệ thuật của nữ ca sĩ gen Z.

“Chi muốn qua hành trình của mình, Chi có thể là một người bạn đồng hành với rất nhiều bạn trẻ. Không quan trọng chúng ta đi nhanh hay chậm, chỉ cần không ngừng nỗ lực mỗi ngày một cách bền bỉ, những điều ta mơ ước sẽ đến.

“Khi nhìn lại chặng đường vừa qua, Chi mỗi lúc càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với những giá trị đang theo đuổi. Trong năm qua, Chi có cơ hội tham gia nhiều sân khấu lớn, thử sức ở những lĩnh vực mới và gặp gỡ rất nhiều khán giả trong và ngoài nước. Mỗi trải nghiệm đều cho Chi thêm bài học về sự cân bằng, sự bền bỉ và nhiều giá trị bền vững trong nghệ thuật. Chi cũng học cách lắng nghe nhiều hơn, nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn để biết mình còn cần hoàn thiện điều gì”, Phương Mỹ Chi nói.

Cô xem việc được tiếp tục góp mặt trong danh sách đề cử năm nay “không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở để mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Mỗi cột mốc như vậy đều mang đến nhiều động lực để tiếp tục học hỏi và đi xa hơn trên hành trình âm nhạc và văn hóa mà cô đã chọn.

Với cương vị Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, điều cô mong muốn lan tỏa chính là thông điệp: Hãy luôn làm điều mình tin tưởng một cách bền bỉ và tử tế.

Phương Mỹ Chi đồng thời tham gia biểu diễn trong sự kiện lễ kỷ niệm A50 và A80 - vinh dự khiến nhiều người làm nghề ao ước.

Luôn trân trọng từng sân khấu, từng lần đứng dưới ánh đèn, nhưng khi được biểu diễn trong những chương trình gắn với lịch sử và văn hóa dân tộc, trái tim nữ ca sĩ “Bóng phù hoa” luôn đong đầy những cảm xúc vô cùng khác biệt.

Khi nhìn thấy sắc cờ đỏ phủ khắp mọi nẻo đường, nhìn thấy sự trang nghiêm và niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của rất nhiều người Việt Nam, Phương Mỹ Chi thật sự cảm nhận được niềm xúc động rất khó diễn tả. Trong những khoảnh khắc đó, cô thấy mình không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách một người ca sĩ, mà là người con Việt Nam, vinh hạnh được góp một phần nhỏ tiếng hát vào niềm tự hào chung của đất nước.

“Những trải nghiệm ấy khiến Chi thêm biết ơn hành trình âm nhạc của mình, vì nhờ có hành trình bền bỉ ấy mà Chi có cơ hội đứng trong những không gian rất thiêng liêng như vậy. Đồng thời, nó cũng giúp Chi cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần dân tộc và càng trân trọng những giá trị văn hóa mà mình đang theo đuổi trong con đường nghệ thuật”, Phương Mỹ Chi kể.

Với Phương Mỹ Chi, mỗi lần bước lên sân khấu đặc biệt như vậy đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hát bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.

Cô nghĩ rằng với một nghệ sĩ trẻ, trách nhiệm lớn nhất là giữ cho tiếng hát, con đường làm nghề của mình thật chân thành, thật tử tế và xứng đáng với không gian mình đang đứng.

Trong chuỗi hoạt động của một năm nhiều dấu ấn, kỷ niệm khiến cô nhớ và trân trọng nhất có lẽ chính là fan meeting Lò Cò. Đó không chỉ là một sự kiện gặp gỡ khán giả, mà giống như một khoảnh khắc được “trở về nhà” sau một hành trình dài làm việc và cố gắng. “Khi đứng trên sân khấu fan meeting, Chi thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đã đồng hành với mình từ những ngày đầu, nhưng cũng có rất nhiều khán giả mới. Khoảnh khắc những con người tưởng chừng xa lạ ấy cùng ngồi trong một không gian, cùng chia sẻ âm nhạc và cảm xúc với nhau, khiến Chi lại thấy vô cùng gần gũi. Sau tất cả những sân khấu lớn, những cuộc thi hay dự án nghệ thuật, được đứng trước khán giả của mình trong một không gian gần gũi như vậy là điều khiến Chi cảm thấy ấm áp và biết ơn rất nhiều”, cô nói.

Chẳng những ẵm quán quân “Em xinh say hi” và nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, Phương Mỹ Chi chinh phục đấu trường Sing! Asia với hạng 3 chung cuộc. Ở sân khấu lớn, nhiều đối thủ mạnh của châu Á, Phương Mỹ Chi chứng tỏ bản lĩnh vững vàng, “nhỏ nhưng có võ”.

Bước ra sân khấu quốc tế tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi mang theo sự hào hứng lẫn một chút áp lực. Cô càng ý thức rất rõ rằng mình đang đứng đó với tư cách của một nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Bản sắc với Phương Mỹ Chi chính là câu trả lời đĩnh đạc nhất.

“Hành trình ở Sing! Asia giống như một lời nhắc rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để học và để làm. Chi háo hức đi tiếp, hơn là cảm thấy bị áp lực phải đứng yên ở một vị trí nào đó”.

“Ngay từ đầu Chi đã nghĩ rằng mỗi lần mình bước lên sân khấu không chỉ là để thể hiện bản thân, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về âm nhạc và văn hóa Việt Nam”, cô nói.

Dù cuộc thi không hề giới hạn thể loại, Phương Mỹ Chi vẫn lựa chọn mang những chất liệu văn hóa Việt vào các phần trình diễn.

Khán giả Trung Quốc đã “nổi da gà” khi nghe Phương Mỹ Chi cất giọng Bóng phù hoa. Cô kể chuyện Việt Nam bằng nhiều ca khúc lấy chất liệu văn hóa, văn học Việt như Rock hạt gạo, Buôn trăng, Lý Bắc Bộ.

Bản sắc Việt trở thành “lợi thế cạnh tranh” đưa Phương Mỹ Chi đi tới vòng sâu nhất ở sân chơi âm nhạc quốc tế cam go này.

Cơ hội tham gia một sân chơi quốc tế như Sing! Asia mang đến cho Chi những cảm nhận rộng hơn về âm nhạc hay văn hóa Việt.

“Và khi mình ‘là chính mình’ trên sân khấu thì không vũ khí nào mạnh mẽ và tự hào hơn”.

Phương Mỹ Chi mong bản thân có thể khám phá thêm nhiều khía cạnh, kiến thức mới, học hỏi được nhiều hơn để áp dụng vào những sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, dù có thay đổi hay thử nghiệm như thế nào, tình yêu của cô dành cho âm nhạc và văn hóa Việt Nam vẫn luôn là điều cốt lõi.

“Chi tin đó là cái gốc giúp mình không bị lạc hướng trong hành trình làm nghề. Vì vậy, Chi vẫn mong mình sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với con đường này, vừa đào sâu hơn vào những giá trị văn hóa dân tộc, vừa tìm cách kể lại chúng theo một ngôn ngữ gần gũi hơn với khán giả”, Phương Mỹ Chi nói.

Âm nhạc Việt Nam có rất nhiều giá trị đẹp và độc đáo, chỉ cần chúng ta kể câu chuyện của mình một cách chân thành và tự nhiên, cô tự nhủ. "Trước đây, Chi lựa chọn gắn bó với chất liệu dân gian vì đơn giản là yêu vẻ đẹp của nó. Nhưng khi bước ra sân khấu quốc tế, Chi ý thức rất rõ ràng rằng những chất liệu văn hóa ấy không chỉ là cảm hứng sáng tạo, mà còn là cách để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới”, Phương Mỹ Chi nói.

Sau hành trình đó, Phương Mỹ Chi càng chắc chắn hơn với hướng đi của mình. Cô vẫn muốn tiếp tục đào sâu vào những giá trị văn hóa dân tộc, nhưng kể lại chúng bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ để âm nhạc Việt vừa giữ được hồn cốt của mình, vừa có thể bước ra xa hơn.