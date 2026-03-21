Hoa hậu Thanh Thủy tặng máy lọc nước và quà cho người dân Đồng Tháp

TPO - Ngày 20/3, tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Xã đoàn Tân Dương phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chương trình trao tặng máy lọc nước và quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026.

Tại chương trình, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (người đã khởi xướng và trực tiếp triển khai Dự án “Nước sạch” tại nhiều địa phương trên cả nước) đã trao tặng công trình máy lọc nước.

Công trình máy lọc nước được lắp đặt tại Trường Tiểu học Tân Dương với công suất 1.500 lít/giờ, bồn chứa dung tích 1.000 lít, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhà trường và khoảng 200 hộ dân trên địa bàn xã Tân Dương.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trao tặng máy lọc nước tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.

Hệ thống được đầu tư đồng bộ, có mái che, nền bê tông kiên cố và hệ thống che chắn xung quanh nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ thiết bị, kéo dài tuổi thọ công trình. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật vận hành cho lực lượng phụ trách tại trường, góp phần đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững, phát huy tối đa giá trị phục vụ cộng đồng.

Trao tặng 200 phần quà cho bà con tại Đồng Tháp.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức đã khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám tầm soát thị lực và đánh giá nguy cơ loãng xương. Song song đó, 200 phần quà cũng được trao tận tay đến người dân.

Đoàn viên thanh niên trao tặng quà cho người dân.

Anh Huỳnh Tấn Thành – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, hoạt động không chỉ thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Tháp mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.