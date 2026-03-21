Nhiệt huyết của nam sinh viên 5 tốt

TPO - Nam sinh Lê Quốc Tuấn - Trường Đại học Tây Nguyên đã có 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và vinh dự nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Lê Quốc Tuấn, lớp Kinh doanh Thương mại K22, Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không đơn thuần là một thành tích, mà là cả một hành trình rèn luyện, nơi mỗi sinh viên được học hỏi, cống hiến và được ghi nhận.

Trong quá trình phấn đấu, bản thân Tuấn nhận ra rằng điều quan trọng nhất là xác định mục tiêu rõ ràng và kiên định theo đuổi mục tiêu ấy. "Trong bối cảnh đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, một sinh viên phát triển toàn diện về tri thức, đạo đức, thể lực, tinh thần cống hiến và giao lưu quốc tế là điều rất cần thiết", Tuấn chia sẻ.

Lê Quốc Tuấn vinh dự nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2025.

Trong 5 tiêu chí của danh hiệu Sinh viên 5 tốt, điều Tuấn cảm thấy khó thực hiện nhất nằm ở "Học tập tốt", đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu khoa học và những sân chơi học thuật. Là sinh viên của một trường đại học vùng Tây Nguyên, điều kiện để tiếp cận các cuộc thi học thuật và môi trường nghiên cứu đôi khi còn hạn chế, vì vậy việc chạm tới những tiêu chí này đòi hỏi sự chủ động và nỗ lực nhiều hơn.

Lê Quốc Tuấn cùng các sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

Nam sinh luôn cố gắng duy trì thành tích học tập tốt và không ngừng mở rộng việc học ngoài giảng đường, bởi Tuấn tin rằng tri thức không chỉ hình thành trong lớp học mà còn được bồi đắp từ quá trình tự học và trải nghiệm thực tiễn. Nhờ nỗ lực, Tuấn xuất sắc duy trì 6 học kỳ liên tiếp nhận học bổng loại A. Nam sinh mong trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi học thuật dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, để các bạn có cơ hội phát triển tư duy nghiên cứu và năng lực chuyên môn.

Quốc Tuấn chủ động mở rộng không gian học tập ngoài giảng đường.

Với Tuấn, một sinh viên năng động không chỉ cần tri thức mà còn cần một nền tảng thể lực vững vàng để có thể đi đường dài trên hành trình phát triển bản thân. Tuấn đã duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh và bền bỉ rèn luyện sức khỏe để luôn tràn đầy năng lượng, từ đó cống hiến hết mình cho các phong trào Đoàn – Hội.

Đối với Tuấn, thể lực tuy là tiêu chí có thể đạt được tương đối thuận lợi nhưng lại đóng vai trò nền tảng cho tất cả các tiêu chí còn lại, bởi chỉ khi có sức khỏe tốt, mỗi sinh viên mới đủ năng lượng để học tập, cống hiến và theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Vì vậy, Tuấn duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh như thường xuyên đi bộ, chạy bộ, tập thể dục và tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất do Đoàn - Hội phát động.

Bên cạnh đó, Tuấn tham gia các chương trình như sát hạch “Sinh viên khỏe” hay các giải chạy cũng giúp bản thân có thêm động lực để duy trì thói quen vận động.

Lê Quốc Tuấn 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

“Ở góc độ nào đó, danh hiệu Sinh viên 5 tốt chính là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện toàn diện ấy. Thông điệp mình muốn gửi đến các bạn khóa sau là, hãy quyết liệt với mục tiêu của mình và theo đuổi nó đến cùng, để khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội hoàn thiện bản thân”, Tuấn nhấn mạnh.