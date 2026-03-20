Định hình hoài bão, khơi dậy khát vọng thời kỳ phát triển mới của đất nước

TPO - "Chỉ còn 5 năm nữa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 100 năm. Vậy, thanh niên có hoài bão, khát khao gì cho 100 năm tiếp theo của tổ chức Đoàn để đóng góp thiết thực vào hành trình phát triển của đất nước". Đó là trăn trở mà ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - chia sẻ tại chương trình đối thoại với đoàn viên, thanh niên công ty nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hoài bão của thanh niên hiện nay

Trong không khí cởi mở, ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - chia sẻ, ông từng là một thanh niên giàu nhiệt huyết, mang trong mình nhiều khát vọng và hoài bão, luôn trăn trở về vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông bày tỏ trăn trở khi nhìn ra thế giới: Mỗi quốc gia đều có chiến lược phát triển riêng, và Việt Nam cũng đang từng bước hiện thực hóa những mục tiêu lớn. Trong bối cảnh đất nước hướng tới các dấu mốc quan trọng như 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045), ông cho rằng cần đặt ra câu hỏi về vai trò và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay.

“Thế hệ chúng tôi sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, chưa trải qua những năm tháng chiến tranh, nhưng được giáo dục để hiểu rằng lý tưởng của cha anh là bảo vệ Tổ quốc, còn lý tưởng của chúng tôi là xây dựng đất nước. Vậy hôm nay, lý tưởng, hoài bão và khát vọng của thanh niên là gì?”, ông Minh đặt vấn đề.

Ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - đối thoại với thanh niên.

Theo ông, chỉ còn 5 năm nữa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 100 năm. Vì vậy, trong chặng đường sắp tới, thanh niên không chỉ tiếp nối mà còn phải xác định rõ mục tiêu hành động cho 100 tiếp theo, có thể đặt mục tiêu theo từng giai đoạn 10 năm, 20 năm… để cùng tổ chức Đoàn đóng góp thiết thực vào hành trình phát triển của đất nước.

“Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ cần tự trả lời: Khát vọng của mình hôm nay là gì, và mình sẽ làm gì để hiện thực hóa khát vọng đó?”, ông nhấn mạnh.

Bạn trẻ chia sẻ tại chương trình đối thoại.

Lắng nghe những chia sẻ về hoài bão, ước mơ của một số bạn trẻ tại chương trình, ông Minh nhấn mạnh, nếu thiếu đi hoài bão và khát vọng lớn hướng về quê hương, đất nước, thì rất khó để mỗi người trẻ có thể đóng góp xứng đáng vào hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Ông trải lòng: “Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu một ngày Tổ quốc cần, bản thân sẵn sàng dấn thân, cống hiến, thậm chí chấp nhận hi sinh để bảo vệ đất nước”. Theo ông, chính những suy nghĩ, lý tưởng lớn lao ấy là động lực để mỗi người không ngừng nỗ lực, hoàn thiện mình và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với Tổ quốc.

Ông Minh khuyến khích trong bối cảnh hiện nay, mỗi bạn trẻ cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Theo ông, mỗi người nên chủ động vạch ra kế hoạch phát triển theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, cụ thể để từng bước hiện thực hóa hoài bão, lý tưởng của mình. Quan trọng hơn, cần hình thành thói quen lập kế hoạch và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. “Từ những bước đi nhỏ sẽ tạo nên nền tảng vững chắc. Thói quen hình thành tính cách, và chính tính cách sẽ quyết định số phận”, ông Minh nhấn mạnh.

Tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều bạn trẻ đã đề xuất các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đáng chú ý là ý tưởng xây dựng mô hình “Sổ lý lịch thiết bị điện tử cho các thiết bị CNS của Tổng công ty”, góp phần số hóa dữ liệu, quản lý tập trung và hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số lĩnh vực quản lý bay đòi hỏi phải hiện đại hóa công tác quản lý dữ liệu kỹ thuật CNS, việc quản lý lý lịch thiết bị hiện nay vẫn chủ yếu bằng sổ giấy thủ công đã bộc lộ nhiều hạn chế như dữ liệu phân tán, khó tra cứu, dễ sai sót và chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Từ thực tế đó, các bạn trẻ đề xuất xây dựng hệ thống sổ lý lịch thiết bị điện tử, cho phép số hóa, lưu trữ tập trung, cập nhật theo thời gian thực và truy xuất nhanh chóng thông tin thiết bị thông qua mã QR.

Không khí buổi đối thoại rất thẳng thắn, cởi mở.

Đánh giá cao ý tưởng này, ông Minh cho rằng đây là việc làm hết sức cần thiết. Ông đặt ra hai yêu cầu cụ thể với Đoàn Thanh niên: Phải xác định rõ lộ trình triển khai và nội dung công việc cần thực hiện.

Sau khi nghe phần trình bày, ông giao nhiệm vụ chậm nhất đến ngày 26/3/2027 phải hoàn thành mô hình “Sổ lý lịch thiết bị điện tử cho các thiết bị CNS của Tổng công ty” và quan trọng hơn là vận hành hiệu quả, duy trì, phát triển được hệ thống trong thực tế.

Ông Lê Hoàng Minh khẳng định, những ý kiến, chia sẻ, đề xuất chính đáng, phù hợp sẽ được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty ghi nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng, để từ đó xây dựng những chương trình hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Ông đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như công tác Đoàn và phong trào Thanh niên tại các cơ quan, đơn vị.

"Chúng ta đều hiểu rằng, thanh niên không chỉ là những người kế thừa truyền thống tốt đẹp, mà còn là lực lượng tiên phong dẫn dắt sự đổi mới, sáng tạo và phát triển", ông Minh nói.