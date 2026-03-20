Phóng viên Tiền Phong đoạt giải A báo chí viết về Đoàn

TPO - Loạt bài tuyên truyền Đại hội Đoàn TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030 của hai phóng viên Tiền Phong xuất sắc giành giải A tại cuộc thi Báo chí viết về công tác Đoàn, ghi dấu ấn đậm nét trong dòng chảy thông tin về tuổi trẻ thành phố.

Sáng 20/3, tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng), Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026.

Đáng chú ý, tại chương trình là lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về mô hình, tấm gương tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025. Trong đó, loạt bài “Tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030” của hai phóng viên Lê Giang Thanh và Châu Duy Quốc (Báo Tiền Phong) được trao giải A.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay phản ánh sinh động những mô hình hay, cách làm sáng tạo cùng nhiều gương mặt thanh niên tiêu biểu, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến trong giới trẻ thành phố.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tuyên dương 57 cán bộ Đoàn tiêu biểu, trao Giải thưởng 26/3 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây được xem là những “hạt nhân” truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào tuổi trẻ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm nay diễn ra trong hai ngày 20–21/3 với quy mô lớn, quy tụ 109 đơn vị, hơn 2.000 trại sinh, chia thành 13 cụm.

Nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa tại liên hoan, như: Thi tìm hiểu kiến thức 51 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn; Hành quân Trò chơi lớn; “Vũ điệu tuổi trẻ”; Liên hoan văn nghệ “Tuổi trẻ Đà Nẵng với bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Thi đồng diễn “Vươn vai Đoàn viên”, Trò chơi Teambuilding; Chương trình lửa trại; Thử thách AI...

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện, cống hiến của thanh niên.

“Tuổi trẻ thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng”, anh Hùng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định "Đà Nẵng hôm nay đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và khát vọng lớn. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I – Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế. Và để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó tuổi trẻ chính là lực lượng tiên phong và sáng tạo nhất" - ông Tuấn nhấn mạnh.