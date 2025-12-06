Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Tuổi trẻ Đà Nẵng phải là lá cờ đầu trong cả 5 tiên phong

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tuổi trẻ Đà Nẵng phải là lá cờ đầu trong cả 5 tiên phong, triển khai hiệu quả “Phong trào Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng với tinh thần hành động “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển diễn ra phiên trọng thể.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sự nhạy bén của Thành Đoàn Đà Nẵng, không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống mà tiên phong xây dựng nhiều bộ công cụ, sản phẩm tuyên truyền trẻ trung, phù hợp thị hiếu thanh thiếu nhi trên internet, mạng xã hội và thiết bị di động.

Phong trào thanh niên tình nguyện mang đậm dấu ấn về tinh thần xung kích của tuổi trẻ Đà Nẵng, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó như: các đội hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” hỗ trợ người dân cài đặt VNeID và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả sau bão; vận động kinh phí, hỗ trợ xóa 212 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng mới 35 khu vui chơi thiếu nhi; số hóa 83 địa chỉ đỏ...

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị cần xác định trọng tâm khi xây dựng các giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, bám sát, cụ thể hóa tinh thần và các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên phù hợp với những đặc điểm nổi bật về tư duy, nhận thức, tiềm năng sáng tạo và các giá trị truyền thống của con người xứ Quảng; tăng cường thông tin tích cực, phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn, kết nối với các trang, các nền tảng có đông thành viên tham gia.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Tuổi trẻ Đà Nẵng phải là lá cờ đầu trong cả 5 tiên phong.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh Tuổi trẻ Đà Nẵng phải là lá cờ đầu trong cả 5 tiên phong: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế xung kích tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả mang đến giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Bên cạnh đó, phải triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình như: thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; không ai bị bỏ lại phía sau như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra

“Phải xây dựng và phát triển toàn diện thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa xứ Quảng, trở thành những công dân toàn cầu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

Bí thư Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm tuổi trẻ sáng tạo trong khuôn khổ Đại hội.

Đánh giá cao 4 nhiệm vụ đột phá và 5 đề án trọng điểm nhiệm kỳ mới, Bí thư Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên tập trung tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn lưu ý cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đảm bảo tiêu chí “3 gần – 5 phải – 4 không”. “Chỉ khi có một đội ngũ cán bộ như vậy, chúng ta mới có thể vực dậy được cơ sở, mới thu hút được thanh niên, và mới hoàn thành được các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhân dân giao phó”, anh Triết nói. Mọi kế hoạch, chương trình, hoạt động của Thành Đoàn Đà Nẵng phải được thiết kế và triển khai theo phương pháp học học, dễ thực thi, đảm bảo tinh thần “3 dễ - 3 rõ – 3 đo”.

Nòng cốt, tiên phong trên mọi lĩnh vực

Theo ông Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, phát huy khoa học công nghệ và lợi thế tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả của tuổi trẻ Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua.

Thành Đoàn Đà Nẵng có nhiều đổi mới về cả nội dung và phương thức, nhiều phong trào thi đua được phát động từ thực tiễn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thể hiện màu sắc riêng của tuổi trẻ thành phố.

Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên đã kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời cứu người, hỗ trợ, chăm lo đời sống, giúp người dân vượt qua gian khó.

“Đây chính là những hình ảnh, hành động thể hiện rõ tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, lan tỏa giá trị sống tích cực, khơi dậy lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần phát huy truyền thống nghĩa tình, nhân văn của người dân xứ Quảng”, ông Thắng nói.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Trong bối cảnh mới, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp bộ Đoàn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của T.Ư Đoàn, của thành phố thành những việc làm cụ thể.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm và chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng “tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn”.

Ông Ngô Xuân Thắng cũng yêu cầu Đoàn thanh niên phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò nòng cốt, là lực lượng tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực, đặc biệt, thế hệ trẻ thành phố phải là hạt nhân nòng cốt trên lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động phong trào có chiều sâu, hướng về cơ sở…