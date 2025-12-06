Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Anh Lê Công Hùng làm Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I

Giang Thanh - Duy Quốc

TPO - Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 anh chị, Ban Thường vụ có 12 anh chị. Anh Lê Công Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa mới.

tp-anh-le-cong-hung-1.jpg
Ngày 6/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh﻿ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I.
tp-anh-le-cong-hung-6.jpg
Theo đó, Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 41 anh chị, Ban Thường vụ có 12 anh chị.
tp-anh-le-cong-hung-511.jpg
Anh Lê Công Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa mới. Các Phó Bí thư là anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường. Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I gồm 9 anh chị, trong đó, anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
tp-anh-le-cong-hung-5.jpg
Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, anh Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban công tác Đoàn T.Ư Đoàn đã công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc của TP. Đà Nẵng gồm 19 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.
tp-bi-thu-tu-doan-7.jpg
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, “kim chỉ nam” cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ tới.
tp-anh-le-cong-hung-7.jpg
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, khẩu hiệu hành động của Tuổi trẻ Đà Nẵng là Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển. Nghị quyết đặt ra 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm gồm: nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền giáo dục; nhóm chỉ tiêu về phát huy thanh niên; nhóm chỉ tiêu đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi; nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
tp-anh-le-cong-hung-2.jpg
Trong đó, có những chỉ tiêu đáng chú ý như: 3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 2.000 công trình, phần việc thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với chuyển đổi số, sáng tạo xanh; triển khai tối thiểu 1 công trình thanh niên﻿ dân sinh/năm tại các xã phường biên giới, hải đảo; hỗ trợ đầu ra cho ít nhất 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 triệu thiếu nhi khó khăn được hỗ trợ; giới thiệu 21.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…
tp-bi-thu-tu-doan-10.jpg
Đặc biệt, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ triển khai phong trào “Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 tiên phong, gồm: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.
tp-bi-thu-tu-doan-4.jpg
Bên cạnh đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Đà Nẵng” trong học tập, phát triển trí tuệ; trong phát triển, rèn luyện thể chất; trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
tp-bi-thu-tu-doan-3.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Đà Nẵng sau sáp nhập đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của quốc gia, trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế càng nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.
tp-dh-doan-6644.jpg
"Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa I sẽ nhất quán, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, nguyện tiên phong trong tri thức, khoa học – công nghệ﻿, khởi nghiệp – sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các 13 chỉ tiêu trọng tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ cán bộ Đoàn, của Đảng bộ và Nhân dân thành phố", anh Hùng nói.

Anh Lê Công Hùng (SN 1988, quê Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị. Anh Hùng là cán bộ trưởng thành từ phong trào, từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn Cẩm Lệ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng… Hiện, anh Lê Công Hùng là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Giang Thanh - Duy Quốc
#Thành Đoàn Đà Nẵng #bí thư #ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #nhiệm kỳ 2025-2030 #phong trào thanh thiếu nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục