Anh Lê Công Hùng làm Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I

Anh Lê Công Hùng (SN 1988, quê Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị. Anh Hùng là cán bộ trưởng thành từ phong trào, từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn Cẩm Lệ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng… Hiện, anh Lê Công Hùng là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.