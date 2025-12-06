Anh Lê Công Hùng làm Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I

TPO - Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 anh chị, Ban Thường vụ có 12 anh chị. Anh Lê Công Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa mới.
Ngày 6/12, Đại hội đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I.
Theo đó, Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 41 anh chị, Ban Thường vụ có 12 anh chị.
Anh Lê Công Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa mới. Các Phó Bí thư là anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường. Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng khóa I gồm 9 anh chị, trong đó, anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, anh Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban công tác Đoàn T.Ư Đoàn đã công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc của TP. Đà Nẵng gồm 19 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội, “kim chỉ nam” cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, khẩu hiệu hành động của Tuổi trẻ Đà Nẵng là Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Đột phá – Phát triển. Nghị quyết đặt ra 4 nhóm chỉ tiêu trọng tâm gồm: nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền giáo dục; nhóm chỉ tiêu về phát huy thanh niên; nhóm chỉ tiêu đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi; nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
Trong đó, có những chỉ tiêu đáng chú ý như: 3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 2.000 công trình, phần việc thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với chuyển đổi số, sáng tạo xanh; triển khai tối thiểu 1
công trình thanh niên dân sinh/năm tại các xã phường biên giới, hải đảo; hỗ trợ đầu ra cho ít nhất 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 triệu thiếu nhi khó khăn được hỗ trợ; giới thiệu 21.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…
Đặc biệt, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ triển khai phong trào “Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 tiên phong, gồm: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Đà Nẵng” trong học tập, phát triển trí tuệ; trong phát triển, rèn luyện thể chất; trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Đà Nẵng sau sáp nhập đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của quốc gia, trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế càng nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.
"Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa I sẽ nhất quán, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, nguyện tiên phong trong tri thức,
khoa học – công nghệ, khởi nghiệp – sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các 13 chỉ tiêu trọng tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ cán bộ Đoàn, của Đảng bộ và Nhân dân thành phố", anh Hùng nói.
Anh Lê Công Hùng (SN 1988, quê Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị. Anh Hùng là cán bộ trưởng thành từ phong trào, từng giữ các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn Cẩm Lệ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng… Hiện, anh Lê Công Hùng là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.