Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, hướng theo chiều sâu

TPO - Trao đổi về giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội chuyển mạnh sang hỗ trợ khởi nghiệp theo chiều sâu, nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ từ kết nối, đầu tư, ươm tạo đến xây dựng mạng lưới cố vấn. Trong đó, định hướng là “mỗi doanh nhân trẻ là một mentor dìu dắt ít nhất 2 doanh nhân mới”.

Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 (chiều 19/3), nhiều vấn đề “nóng” về phương thức tập hợp thanh niên, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập đã được các bạn trẻ đặt ra.

Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã chia sẻ nhiều hoạt động, giải pháp xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam vừa hồng, vừa chuyên, khỏe mạnh và giàu khát vọng.

Không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội

Anh Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, không gian mạng cần được xác định là “mặt trận thứ hai” trong công tác tập hợp thanh niên. Thực tế cho thấy, khi hoạt động được triển khai phù hợp, chạm đến cảm xúc của thanh niên có thể thu hút hàng chục tỷ lượt tham gia, ví dụ sự kiện A80 vừa qua.

Trao đổi tại diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm nêu rõ, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Mục tiêu “không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội” không chỉ là mong muốn, còn là yêu cầu được Bộ Chính trị giao trong công tác thanh niên.

Hệ thống tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã được xây dựng đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở, tạo điều kiện để thanh niên dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, với quy mô hơn 21 triệu thanh niên, trong đó có khoảng 5 - 6 triệu đoàn viên, 2 triệu sinh viên, cùng nhiều nhóm thanh niên khác đòi hỏi các mô hình tập hợp phù hợp.

“Muốn tập hợp thì cần phải xây dựng các tổ chức phù hợp”, anh Lâm nói.

Anh Lâm cho biết, phương thức tập hợp đang được chuyển đổi từ tổ chức theo địa bàn hành chính sang các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích như thể thao, văn nghệ để tăng tính linh hoạt…

Đối với thanh niên công nhân, Hội LHTN Việt Nam đang xây dựng đề án riêng, chú trọng các giải pháp “đến tận khu trọ” và kết nối mạnh mẽ trên không gian mạng.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao đổi tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm.

Hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững

Trao đổi về giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân và thanh niên khởi nghiệp, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và doanh nhân trẻ.

Trong thời gian tới, bên cạnh hai nhiệm vụ được giao là giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách, T.Ư Đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nhân trẻ, với định hướng đào tạo doanh nhân trẻ với năng lực quản trị hiện đại, chuyển đổi số, tư duy toàn cầu, đồng thời đặt mục tiêu đào tạo, tập huấn được 100.000 bạn thanh niên khởi nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang triển khai kế hoạch đào tạo 10.000 CEO một cách bài bản.

Đồng thời, việc hỗ trợ khởi nghiệp sẽ chuyển mạnh theo chiều sâu, nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ từ kết nối, đầu tư, ươm tạo đến xây dựng mạng lưới cố vấn. Tiếp tục các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời phát triển mạnh mẽ hơn tổ chức Hội Doanh nhân trẻ, tăng cường liên kết nội bộ.

“Chúng tôi định hướng mỗi doanh nhân trẻ thành đạt sẽ là một mentor (người cố vấn) dìu dắt ít nhất 2 doanh nhân mới”, anh Lâm chia sẻ về mô hình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

Nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và thể lực cho thanh niên

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, năng lực ngoại ngữ, năng lực hội nhập được đặt ra hàng đầu đối với thanh niên. Trung ương Đoàn triển khai từ sớm, với đề án từ năm 2018 - 2023 đã tiếp cận được hơn 12 triệu bạn. Đồng thời, chương trình của Chính phủ giai đoạn 2022 – 2025 tiếp tục được triển khai, tiếp cận được khoảng 5 triệu người, cho thấy độ lan tỏa của các hoạt động.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, nếu học ngoại ngữ rồi nhưng mà nếu không được đi giao lưu, không được gặp gỡ, không được sử dụng thì chưa hiệu quả. T.Ư Đoàn đang tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, tạo cơ hội để thanh niên tham gia các chương trình giao lưu, qua đó nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập.

Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức của người trẻ về tầm quan trọng của ngoại ngữ. Tạo môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua các sân chơi, cuộc thi, câu lạc bộ. Phát triển mô hình huấn luyện viên đào tạo lại tại chỗ, xây dựng chương trình học trực tuyến miễn phí và các tài liệu hỗ trợ. Mở rộng các chương trình giao lưu quốc tế.

Anh Lâm cũng đã thông tin nhiều hoạt động, giải pháp mà tổ chức Đoàn triển khai nhằm nâng cao thể chất cho thanh thiếu nhi Việt Nam. Trong đó, có việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Theo anh Lâm, trong nhiều danh hiệu, giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên như “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, yếu tố thể lực luôn là một tiêu chí quan trọng. Điều đó cho thấy rèn luyện thể chất không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một yêu cầu trong quá trình hoàn thiện bản thân của người trẻ.

Cùng với đó, T.Ư Đoàn chú trọng phát huy vai trò của truyền thông và các KOL trong lĩnh vực thể thao, thể hình để lan tỏa tinh thần sống khỏe, tập luyện tích cực tới giới trẻ. Triển khai nhiều cuộc vận động như “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”, “Mỗi thanh niên một môn thể thao làm bạn”, đồng thời duy trì, phát triển nhiều giải đấu, hoạt động thể thao phong phú; nhiều mô hình thể thao trực tuyến.