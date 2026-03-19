Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: 'Xanh hóa' không gian mạng, tạo môi trường an toàn phát triển thanh thiếu nhi

TPO - Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã trao đổi, thông tin về giải pháp của tổ chức Đoàn trong việc phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

“Phủ xanh” nội dung lành mạnh, trào lưu tích cực

Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 (chiều 19/3), anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trao đổi, thông tin về giải pháp của tổ chức Đoàn trong việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng số an toàn cho thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Theo anh Triết, các giải pháp của tổ chức Đoàn được triển khai theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa “xây” và “chống”.

Về “xây”, Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi, giúp các bạn tăng “sức đề kháng số”, biết tự bảo vệ mình và lan tỏa hành vi văn minh trên môi trường mạng. Nhiều hình thức sáng tạo như diễn đàn, cuộc thi, minigame… được triển khai nhằm đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với giới trẻ.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng chủ động tạo ra nhiều sân chơi, trào lưu tích cực trên không gian mạng, từng bước “chiếm lĩnh”, “phủ xanh” không gian này bằng những nội dung lành mạnh, những trào lưu tích cực.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với những sự kiện lớn của đất nước như A50, A80 đã thu hút hàng triệu, thậm chí hàng tỉ lượt tiếp cận. Điều đó, cho thấy người trẻ có sự quan tâm và nhu cầu về những vấn đề của đất nước và nội dung tích cực trên không gian mạng

Về “chống”, Đoàn chú trọng nâng cao khả năng nhận diện cho thanh thiếu nhi trước các thông tin xấu, độc, các thủ đoạn lừa đảo, luận điệu sai trái trên không gian mạng. “Chúng tôi mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị để giúp thanh thiếu nhi nhận diện đúng, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và người thân, không bị cuốn vào các bẫy của tội phạm công nghệ cao”, anh Triết nói.

Anh Triết nhấn mạnh, điều quan trọng là mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, không chủ quan trước các nguy cơ trên môi trường số.

Thời gian tới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đề ra các chương trình, giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, với mục tiêu “xanh hóa” không gian mạng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Nâng cao số lượng, chất lượng công trình nghiên cứu khoa học

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đã chia sẻ về những chương trình, cơ chế hoặc nền tảng kết nối nào để tập hợp, phát huy trí tuệ du học sinh và trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện để du học sinh, trí thức trẻ ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Anh Triết nêu rõ, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên – trong đó có thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò và sứ mệnh đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, mô hình cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57. Tiêu biểu, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giải thưởng Quả cầu vàng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cùng nhiều diễn đàn kết nối thanh niên trong và ngoài nước, trong đó có lực lượng du học sinh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đang nỗ lực đa dạng hóa các sân chơi, không gian kết nối dành cho thanh niên, đồng thời bám sát quan điểm của Nghị quyết 57 là phải đo lường được hiệu quả đầu vào, đầu ra và tác động thực chất. Mong muốn các bạn trẻ không chỉ tham gia mà còn tạo ra những đóng góp cụ thể, thiết thực để nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Theo anh Triết, tổ chức Đoàn xác định mục tiêu của Nghị quyết 57 cũng chính là mục tiêu hành động của mình. Riêng Hội SVVN đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, với sự tham gia của nhiều tổ chức Hội SVVN ở trong, ngoài nước, trong đó có Hội SVVN tại Đức.

Anh Nguyễn Minh Triết mong muốn, Hội SVVN ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các diễn đàn kết nối, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế. "Đó chính là những hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết 57", anh Triết nói.