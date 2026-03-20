Tuyên dương 60 ‘thủ lĩnh áo xanh’ Thái Nguyên, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

Dương Triều
TPO - 60 cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên vừa được tuyên dương trong dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện cho lớp thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm và tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

Chiều 20/3, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương 60 cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025, những gương mặt đại diện cho tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ địa phương.

Tham dự chương trình, có: Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tuyên dương 60 ‘thủ lĩnh áo xanh’ Thái Nguyên, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 95 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ dấu mốc lịch sử năm 1931, tổ chức Đoàn đã trở thành lực lượng xung kích, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn cách mạng, là môi trường rèn luyện, trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên.

Phát biểu tại chương trình, chị Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh, trong suốt hành trình gần một thế kỷ, tuổi trẻ Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong, từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới, hội nhập. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua học tập, lao động sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Riêng tại Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai hiệu quả. Nhiều mô hình thanh niên tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Đáng chú ý, tổ chức Đoàn trong tỉnh cũng chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng với bối cảnh mới; đồng thời củng cố tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xem là dấu mốc quan trọng, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thường trực Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tri ân lãnh đạo tỉnh đoàn các thời kỳ.

Tại chương trình, 60 cán bộ Đoàn tiêu biểu đã được tuyên dương. Đây là những “thủ lĩnh” thanh niên ở nhiều lĩnh vực, địa bàn, có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả, góp phần đưa phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu.

Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, mỗi cá nhân được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Đoàn mà còn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong cộng đồng thanh niên.

60 cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên vừa được tuyên dương trong dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên tiếp tục thi đua, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của cán bộ Đoàn mà còn tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Thái Nguyên tiếp tục viết tiếp hành trình cống hiến trong giai đoạn mới.

#Thái Nguyên #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #thủ lĩnh trẻ #cống hiến #tuổi trẻ

