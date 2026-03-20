Xây dựng đội ngũ 300 đại sứ văn hóa VNPT

TPO - Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT khẳng định, lãnh đạo tập đoàn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phát triển, trong đó, có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ Đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm tại các đơn vị.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên VNPT tổ chức chương trình “Đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn với đoàn viên thanh niên năm 2026”. Đây là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Tập đoàn thể hiện sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ định hướng, cam kết đồng hành bằng những chính sách thiết thực liên quan đến lực lượng trẻ.

Nhiều nội dung thiết thực đã được trao đổi, tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn - lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và đóng góp vào quá trình chuyển đổi của VNPT.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT (ảnh trái) - cùng đại diện Tập đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn nói, văn hóa là yếu tố then chốt để hiện thực hóa chiến lược phát triển đã được hoạch định từ nhiều năm trước. Trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ từ Telco sang Techco, văn hóa doanh nghiệp đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng giúp VNPT thích ứng và phát triển bền vững.

Ông Liêm nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là thay đổi về chiến lược mà còn là thay đổi về con người, đặc biệt là cách ứng xử và hành động trong công việc. Những nguyên tắc ứng xử (COC) sẽ trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, nhân viên VNPT thích nghi và phát huy hiệu quả trong môi trường mới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch xây dựng đội ngũ 300 “đại sứ văn hóa VNPT”. Đây sẽ là những cá nhân tiêu biểu, đóng vai trò lan tỏa giá trị văn hóa thông qua hành động cụ thể, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng chia sẻ trong toàn hệ thống.

Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Trong tiến trình đó, tổ chức Đoàn Thanh niên được xác định là lực lượng nòng cốt. Anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT cho biết, văn hóa VNPT không chỉ là khẩu hiệu mà là “hệ điều hành mềm” xuyên suốt mọi hoạt động. Vì vậy, Đoàn Thanh niên sẽ đưa nội dung phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ trọng tâm, gắn với từng chương trình, hoạt động cụ thể.

Nhiều ý kiến tập trung làm rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn. Theo thống kê, Tập đoàn có gần 400 cán bộ Đoàn từ cấp cơ sở trở lên, trên tổng số gần 10.000 đoàn viên thanh niên.

Chương trình đối thoại thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Nhiều cán bộ, đoàn viên bày tỏ mong muốn Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ tốt hơn cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là định hướng phát triển sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn, giúp họ tiếp tục phát huy năng lực trong các vị trí công tác phù hợp.

Trước những đề xuất này, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ Đoàn phát triển. Ông Liêm khẳng định, lãnh đạo Tập đoàn luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phát triển, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quá trình chuyển đổi của đơn vị, trong đó, có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ Đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm tại các đơn vị.

Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT cho biết sẽ có tôn vinh công trình thanh niên tiêu biểu của tập đoàn.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT - cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu, cũng như các cá nhân có đóng góp nổi bật. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cách lan tỏa tinh thần cống hiến, khơi dậy nhiệt huyết trong mỗi đoàn viên.

#Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Chương trình đối thoại lãnh đạo và đoàn viên #Phát triển văn hóa doanh nghiệp VNPT #Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đoàn #Xây dựng đội ngũ đại sứ văn hóa VNPT #Chính sách hỗ trợ cán bộ Đoàn #Vai trò của Đoàn Thanh niên trong chuyển đổi #Phát huy tinh thần cống hiến của đoàn viên #Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT

