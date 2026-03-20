Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Không có thủy thủ giỏi đến từ vùng biển bình lặng

TPO - Trong buổi đối thoại với đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, để phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ cần đặt họ vào môi trường đầy thử thách và nêu cao tinh thần gương mẫu.

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với đoàn viên cơ quan năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên

Anh Đỗ Văn Bách - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo dựng một diễn đàn dân chủ, cởi mở để đoàn viên được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị đối với tổ chức Đoàn và lãnh đạo trong quá trình học tập, lao động, công tác.

Buổi đối thoại cũng nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo anh Bách, chương trình đã tổng hợp được gần 40 câu hỏi, ý kiến phát biểu, tập trung vào nhiều nhóm nội dung: kỳ vọng, mong muốn của cán bộ trẻ sau khi cơ quan thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; vai trò tiên phong của cán bộ cơ quan T.Ư Đoàn trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trẻ…

Tạo hiệu quả công việc thực chất từ công cụ AI

Tại chương trình, nhiều đoàn viên, cán bộ trẻ đã trao đổi, đề xuất về những vấn đề liên quan đến nhân sự, cán bộ thực tế tại cơ sở… cùng những yêu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Bí thư Chi đoàn số 2, Đoàn cơ sở Ban Công tác Đoàn đề xuất lãnh đạo quan tâm chỉ đạo rà soát, đánh giá lại vị trí việc làm sau sắp xếp, sáp nhập; đồng thời nghiên cứu phương án bố trí, bổ sung nhân sự phù hợp cho những đơn vị có khối lượng công việc lớn, có cơ chế điều phối đầu việc hợp lý để cán bộ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ được tinh thần và động lực cống hiến lâu dài.

Trao đổi về nội dung này, anh Bùi Quang Huy cho biết, sau sắp xếp, bộ phận phong trào của cơ quan hiện chỉ còn 97 công chức, giảm rất mạnh so với trước đây. Tuy vậy, với sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ trẻ, công việc vẫn được bảo đảm, thậm chí yêu cầu chất lượng ngày càng cao hơn.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của đội ngũ công chức trẻ đã góp phần giữ cho công việc của cơ quan vận hành thông suốt trong bối cảnh nhân sự giảm đáng kể.

Từ điểm cầu TP.HCM, chị Nguyễn Thị Huỳnh Trâm - Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam cho biết, trong điều kiện vừa phải bảo đảm chuyên môn, vừa thực hiện tự chủ tài chính, các đơn vị sự nghiệp đang đối diện không ít áp lực. Chị Trâm bày tỏ mong muốn được tạo động lực và điều kiện, cải thiện về thu nhập để đoàn viên, chuyên viên tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nội dung này, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, giải pháp quan trọng là các đơn vị cần chủ động xây dựng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo thêm nguồn thu, qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ. Khi đời sống được cải thiện, cán bộ sẽ có thêm động lực, yên tâm công tác và gắn bó hơn với đơn vị. Đây được xem là hướng đi cần thiết để các đơn vị sự nghiệp tự chủ phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Quan tâm nội dung về chuyển đổi số báo chí và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, anh Dương Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong, đặt câu hỏi về định hướng hỗ trợ đội ngũ phóng viên, biên tập viên ứng dụng AI hiệu quả trong công việc, vừa nâng cao chất lượng nội dung, vừa đổi mới sản phẩm truyền thông để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thanh niên hiện nay.

Anh Bùi Quang Huy cho biết, nhu cầu sử dụng AI của mỗi người, mỗi vị trí việc làm là khác nhau. Với những nhu cầu ở mức độ phổ thông, T.Ư Đoàn đã có các khóa huấn luyện miễn phí, đủ để cán bộ, đoàn viên sử dụng ở mức cơ bản, thiết thực. Đối với từng cơ quan báo chí, việc đào tạo cần căn cứ vào đặc thù vị trí việc làm của từng bộ phận để có định hướng phù hợp, trên cơ sở phân tích rõ hiện trạng và nhu cầu thực tế.

Trao đổi thêm về nội dung này, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nêu rõ, trước yêu cầu chuyển đổi số, mỗi phóng viên, nhất là phóng viên trẻ cần chủ động nâng cao năng lực nghề nghiệp và nền tảng kiến thức. Ban Biên tập Báo Tiền Phong đang triển khai 2 định hướng quan trọng, gồm xây dựng quy chế tin bài chất lượng cao và không chạy theo lối đưa tin đơn thuần từ thông cáo, mà phải tăng cường các lớp nội dung phân tích, các tuyến bài chuyên sâu để tạo sự khác biệt. Đồng thời, cơ quan cũng tăng cường các sản phẩm báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp để giữ chân bạn đọc và nâng cao giá trị sản phẩm báo chí trong thời gian tới.

Dấn thân vào việc khó, phát huy tinh thần nêu gương

Trao đổi quan tâm của đoàn viên về giải pháp phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trẻ tại các chi đoàn, đoàn cơ sở, anh Bùi Quang Huy nêu rõ, cách tốt nhất là tạo cơ hội để các bạn thể hiện thông qua việc giao nhiều việc. Năng lực chỉ được khẳng định khi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Anh Huy nhắn nhủ: “Không bao giờ có một thủy thủ giỏi đến từ một vùng biển bình lặng cả. Thủy thủ giỏi phải đến từ một vùng biển bão tố”. Qua đó, anh gửi gắm thông điệp môi trường rèn luyện càng khắc nghiệt, thử thách càng cao thì mới có thể tôi luyện nên những đảng viên giỏi.

Đồng thời, anh Huy lưu ý vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo ra môi trường công tâm. Sự ghi nhận, đánh giá chính xác và khen thưởng đúng người, đúng việc là động lực quan trọng để người trẻ không bị “thui chột” ý chí phấn đấu.

Anh Huy nêu rõ thêm, một trong những cốt lõi để phát huy vai trò đảng viên trẻ chính là tinh thần “nêu gương”. Sự gương mẫu không nằm ở đâu xa mà thể hiện ngay trong tác phong lề lối hàng ngày, như hoàn thành công việc đúng tiến độ với chất lượng cao; nêu cao trách nhiệm và tinh thần đồng nghiệp; có khả năng làm việc nhóm tốt và tinh thần cộng đồng trách nhiệm.

“Đảng viên mà lại làm việc không bằng đoàn viên, tác phong lề lối không chuẩn mực bằng đoàn viên thì chắc chắn là không ổn”, anh Huy nói.