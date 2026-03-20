Xây dựng liên minh truyền thông số tích cực, thế hệ 'KOL áo xanh'

TPO - Khẳng định không gian mạng không còn là thế giới ảo mà là "môi trường sống thứ hai" của thanh niên, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, yêu cầu phải “giải trí hóa” nội dung chính trị, xây dựng liên minh KOL “áo xanh” và nâng cao bản lĩnh số cho cán bộ Đoàn.

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm “Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn”. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026). Tham dự tọa đàm có ông Vi Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.

Chủ trì tọa đàm có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Tọa đàm thu hút đông đảo sự tham gia của các đơn vị nền tảng số như: Schannel, BeatVN, Thế Anh 28, VCCorp; Công ty CP Truyền thông & Giải trí Vitamin Việt Nam; Công ty CP Golden Star Media; OTV Media; Cộng đồng Otofun; Kenh14; Wind Media...

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người trẻ

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Thái An cho biết, trong thời gian qua, các nền tảng mạng xã hội đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Đoàn, đặc biệt trong việc lan tỏa thông tin tích cực, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa, lịch sử và lòng yêu nước. Những nỗ lực đó góp phần hình thành một “dòng chảy” thông tin tích cực ngày càng rõ nét trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã ban hành đề án “Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Đoàn”, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái truyền thông số rộng khắp, kết nối giữa tổ chức Đoàn và các mạng lưới bên ngoài để cùng thực hiện nhiệm vụ định hướng, giáo dục thanh niên.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, đại diện quản lý tổ chức và doanh nghiệp truyền thông đều khẳng định sự nhạy bén của tổ chức Đoàn trước sự bùng nổ của kỷ nguyên số; đồng thời tập trung thảo luận, hiến kế xoay quanh 6 nhóm vấn đề trọng tâm nhằm phát triển hệ sinh thái số của Đoàn. Trong đó, việc sản xuất nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu giới trẻ nhưng vẫn đảm bảo định hướng giá trị đạo đức được ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng đề xuất các giải pháp về xây dựng hệ thống kênh truyền thông số đa dạng, độ phủ rộng; tăng cường tương tác, xây dựng cộng đồng trực tuyến tích cực; nâng cao năng lực dẫn dắt, dự báo xu hướng thanh thiếu niên quan tâm; ứng dụng công nghệ số hiện đại trong tuyên truyền, giáo dục; hợp tác chặt chẽ với các nền tảng lớn và những người có ảnh hưởng (KOLs) để lan tỏa thông tin tích cực.

Xây dựng liên minh truyền thông số tích cực

Phát biểu kết luận tọa đàm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, không gian mạng không còn là “thế giới ảo”, mà là môi trường sống, học tập và làm việc thứ hai, thậm chí là môi trường ưu tiên của thanh thiếu niên. Chính thực tiễn sinh động và những đòi hỏi bức thiết từ thanh thiếu nhi cả nước ấy đã cho thấy tầm quan trọng và tính kịp thời của toạ đàm hôm nay.

Chị Trang ghi nhận, các tham luận và ý kiến trao đổi từ các chuyên gia, đơn vị truyền thông số đã tìm được lời giải những bài toán lớn mà tổ chức Đoàn quan tâm gồm: nội dung dẫn dắt; hệ sinh thái cộng đồng và mạng lưới KOL; ứng dụng công nghệ và năng lực số.

Chị Trang nhấn mạnh, để thông điệp chính trị, lịch sử không khô khan, cần kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động trong không gian thực và sự lan toả trên không gian số.

Ngôn ngữ của Đoàn phải bắt kịp trend, nội dung phải chạm đúng cảm xúc và khơi gợi được niềm tự hào dân tộc. Chúng ta không chỉ làm nội dung cho người trẻ xem, mà phải tạo không gian để các bạn tự hào kể lại câu chuyện đó bằng chính ngôn ngữ của mình. Phải đưa tri thức vào dòng chảy giải trí, diễn giải các vấn đề phức tạp, các chính sách pháp luật bằng ngôn ngữ đời sống, ngắn gọn, trực quan và gần gũi nhất với thanh thiếu nhi”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần đóng vai trò dẫn dắt để tạo ra một thế hệ “KOL màu áo xanh” - những người vừa có sức ảnh hưởng, vừa mang thông điệp tích cực. Các hoạt động truyền thông số phải gắn liền với thực tiễn cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện để tạo ra giá trị thật và niềm tin bền vững.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị, trong thời gian tới, để hiện thực hóa các mục tiêu Đề án Tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông số của Trung ương Đoàn giai đoạn 2025 – 2027, các ban đơn vị T.Ư Đoàn tập trung thiết lập “liên minh truyền thông số tích cực”; đổi mới quy trình sản xuất nội dung; tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ Đoàn.