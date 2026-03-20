Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trúng cử HĐND TP Hà Nội

TPO - Anh Vũ Gia Luyện - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, đã trở thành một trong số ít các doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là một bước ngoặt mới trong hành trình phấn đấu của anh Luyện, khi từ lãnh đạo một doanh nghiệp tư nhân chuyển mình thành đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ, cũng như là một trong những người sẽ góp phần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô tới các cấp chính quyền thành phố trong 5 năm tới.

Anh Vũ Gia Luyện trình bày Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 13

Anh Vũ Gia Luyện tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó đầu quân, từng bước trưởng thành và trở thành một nhân viên, cán bộ xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel.

Dù ở cương vị nào, khi là chuyên viên phòng Billing của Tập đoàn hay khi đảm đương các nhiệm vụ Trưởng phòng Billing nhà mạng Movitel tại Mozambique, Trưởng ban CNTT của Khối CNTT thuộc Tổng công ty Viettel Global, anh Luyện vẫn luôn không ngừng học hỏi và khẳng định năng lực chuyên môn sắc bén của mình, đồng thời nghiên cứu xu hướng công nghệ và kinh doanh của thế giới để tích lũy thêm kiến thức.

Công ty ITS – doanh nghiệp do anh Vũ Gia Luyện sáng lập và lãnh đạo

Từ nền tảng kinh nghiệm vững chắc được tôi luyện trong môi trường kỷ luật và áp lực cao của Viettel, năm 2015, anh Luyện có một quyết định táo bạo: bước ra khỏi vùng an toàn để thành lập Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin Quốc tế (ITS).

Đây là giai đoạn anh thực sự vươn mình, chứng minh bản lĩnh của một doanh nhân thế hệ mới. Dưới sự lãnh đạo của anh, ITS đã từng bước vững chắc khẳng định mình trên bản đồ công nghệ Việt Nam, trở thành đối tác với các nhà mạng và công ty lớn, đồng thời cho ra đời trên 30 sản phẩm và giải pháp, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng doanh nghiệp.

Anh Vũ Gia Luyện tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA 2025 tại Hoa Kỳ

Sự cống hiến với ngành công nghệ đã giúp anh Vũ Gia Luyện được vinh danh là Top 10 “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” cuối năm 2021. Với những nỗ lực và thành tích vượt bậc, anh Vũ Gia Luyện được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 lĩnh vực Kinh doanh – khởi nghiệp và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Những danh hiệu và giải thưởng trên đã thúc đẩy anh Vũ Gia Luyện tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn cho xã hội. Không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp, anh còn tích cực hỗ trợ các quỹ khuyến học, giúp đỡ cư dân tại địa phương sinh sống, thúc đẩy các hoạt động phòng chống cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo và góp phần tham gia kết nối các doanh nghiệp tại Hà Nội với những đối tác ở Nga, Trung Quốc hay Trung Đông.

Anh Vũ Gia Luyện là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Năm 2023, anh Luyện được đề cử làm đại biểu Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội. Tại diễn đàn này, anh đưa ra những đề xuất để phát triển công nghệ, đồng thời gặp gỡ với các đại biểu từ nhiều nơi trên thế giới, giới thiệu về tiềm năng và thành tựu của đất nước.

Từ năm 2025, anh trở thành Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ HBA và Chủ tịch Hội đồng doanh nhân trẻ VACOD toàn quốc, chịu trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm nguồn đầu tư và hợp tác ở trong và ngoài nước.

Cuối năm 2025, anh Vũ Gia Luyện vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dưới sự lãnh đạo của anh Vũ Gia Luyện, ITS đã từng bước vững chắc khẳng định mình trên bản đồ công nghệ Việt Nam.

Với chương trình hành động đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, anh đứng trước rất nhiều việc cần phải làm trong nhiệm kỳ đại biểu HĐND của mình để trở thành cầu nối vững chắc để phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp trẻ cũng như của nhân dân tới các cấp chính quyền.