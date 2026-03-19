Nhiều lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

TPO - Tỉnh Lâm Đồng đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỉ lệ cử tri tham gia đạt 99,76% và tỉnh Khánh Hòa đã bầu 67 đại biểu với tỉ lệ cử tri tham gia đạt 99,87%.

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách trúng cử có nhiều lãnh đạo chủ chốt như: Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Cử tri Lâm Đồng tiến hành bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết: Toàn tỉnh có hơn 2,3 triệu cử tri tham gia bầu cử, tỷ lệ đi bầu đạt 99,76%. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng thời có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn và đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đấy đây là danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031:

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tổng số cử tri toàn tỉnh Khánh Hòa là trên 1,6 triệu người, tỉ lệ đi bầu đạt 99,87%.

Bầu cử tại đảo Trường Sa.

Danh sách trúng cử có nhiều lãnh đạo chủ chốt như ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Khắc Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các khu vực bỏ phiếu hoạt động đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Dưới đây là kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031: