Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Du khách nước ngoài đâm công an rồi bỏ chạy hơn 70km

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giao thông tại phường Mũi Né ở tỉnh Lâm Đồng, một du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, rồi lên xe máy bỏ trốn.

Trưa 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ một du khách nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) để điều tra về hành vi dùng hung khí tấn công cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy do du khách nước ngoài điều khiển và một ô tô. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Du khách nước ngoài bị bắt sau khi bỏ chạy hơn 70km.

Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm - Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Thiếu tá Lâm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, lực lượng công an triển khai truy xét, xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Đến rạng sáng 19/3, đối tượng bị bắt giữ tại xã Tân Minh, cách hiện trường hơn 70km. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#du khách nước ngoài #đâm công an #phường Mũi Né #bỏ chạy #Lâm Đồng

