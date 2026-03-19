Du khách nước ngoài đâm công an rồi bỏ chạy hơn 70km

TPO - Sau va chạm giao thông tại phường Mũi Né ở tỉnh Lâm Đồng, một du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, rồi lên xe máy bỏ trốn.

Trưa 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ một du khách nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) để điều tra về hành vi dùng hung khí tấn công cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy do du khách nước ngoài điều khiển và một ô tô. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã lớn tiếng, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Du khách nước ngoài bị bắt sau khi bỏ chạy hơn 70km.

Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm - Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Thiếu tá Lâm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, lực lượng công an triển khai truy xét, xác định hướng di chuyển của nghi phạm. Đến rạng sáng 19/3, đối tượng bị bắt giữ tại xã Tân Minh, cách hiện trường hơn 70km. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.