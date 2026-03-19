Đồng Nai:

Xây 8 khu tái định cư phục vụ hơn 1.120 hộ dân tái định cư dự án Vành đai 4

Văn Quân
TPO - Tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị quỹ đất tái định cư nhằm phục vụ triển khai Dự án Đường vành đai 4 - TPHCM đoạn qua địa bàn.

Ngày 19/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin, Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.119 hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bố trí chỗ ở mới tại 8 khu tái định cư.

Theo phương án đã được phê duyệt, để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi hơn 443ha đất trên địa bàn 9 xã. Qua rà soát, xã An Viễn không phát sinh nhu cầu tái định cư, trong khi 8 xã còn lại sẽ được bố trí tại 8 khu tái định cư khác nhau.

Cụ thể, khoảng 111 hộ dân tại các xã Xuân Đường, Xuân Quế dự kiến được bố trí về Khu tái định cư Nhân Nghĩa giai đoạn 2 (huyện Cẩm Mỹ). Dự án này do Ban Quản lý dự án khu vực 8 làm chủ đầu tư.

Tại khu tái định cư B1 (xã Hưng Lộc), khoảng 40 hộ dân ở xã Dầu Giây sẽ được sắp xếp chỗ ở mới. Trong khi đó, khoảng 50 hộ dân xã Bình An dự kiến được bố trí vào Khu tái định cư Long Đức.

Tỉnh Đồng Nai bố trí 8 khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, số lượng lớn với khoảng 485 hộ dân tại xã Hưng Thịnh sẽ được bố trí vào hai khu tái định cư Đông Hòa và Bình Minh. Trong đó, các hộ đồng thuận về khu Bình Minh sẽ được bố trí ngay do hạ tầng đã hoàn thiện; những trường hợp chọn khu Đông Hòa sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ giao đất. Khu Đông Hòa hiện đã hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500, do Ban Quản lý dự án khu vực 3 làm chủ đầu tư.

Đối với khoảng 163 hộ dân tại các xã Trảng Bom và Bình Minh, phương án bố trí vào các khu tái định cư Trảng Bom và Bình Minh đang được triển khai. Riêng khoảng 270 hộ dân xã Tân An dự kiến sẽ được bố trí tại hai khu tái định cư quy mô 3,8ha và 3,5ha ngay trên địa bàn xã.

Việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư được xem là bước then chốt nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy dự án Vành đai 4 - TP.HCM sớm được triển khai đúng kế hoạch.

#Tỉnh Đồng Nai #Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh #8 khu tái định cư phục vụ Dự án Vành đai 4 TP.HCM #Vành đai 4 #Đồng Nai #tái định cư #dự án giao thông #bồi thường #giải phóng mặt bằng #xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục