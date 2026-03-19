Độc lạ Cà Mau: 1,8km đường có 36 đoạn rãnh nước uốn cong để tránh cột điện

TPO - Một đoạn đường mới làm chỉ dài khoảng 1,8km, vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng, khi thi công dần xong người dân mới phát hiện rãnh thoát nước được thi công uốn lượn không theo mặt đường mà để tránh chân cột điện.

Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Tạ Thị Hai (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) có chiều dài khoảng 1,8km, do Ban Quản lý dự án khu vực Bạc Liêu làm đại diện chủ đầu tư (trước đây do TP. Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư). Dự án khởi công tháng 10/2025, tổng vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng.

Khi đoạn đường dần hoàn thiện, người dân nơi đây mới phát hiện phần rãnh thoát nước được thi công uốn lượn, ngoằn ngoèo để tránh cột điện. Toàn đoạn đường chỉ khoảng 1,8km này có tới 36 điểm rãnh phải nắn cong để “né” cột điện.

Rãnh thoát nước của đoạn đường 1,8km có nhiều đoạn uốn cong để tránh cột điện.

Đáng chú ý, đoạn rãnh thoát nước này không chỉ uốn cong để né cột điện trung thế, hạ thế khó di dời, còn được uốn né cả những cột điện tạm do người dân tự trồng. Thậm chí, một số đoạn rãnh nước trước nhà dân còn được thiết kế “né” vào trong lòng đường.

Bà Trần Thị Lúi (ngụ phường Hiệp Thành) lo lắng, cống bên đường uốn lượn có thể làm giảm khả năng thoát nước, nguy cơ mưa lớn gây ùn ứ và trào ngược lại vào nhà dân.

Cùng chung nỗi lo, anh Trần Hoài - từng thi công nhiều công trình xây dựng nhận định, hệ thống thoát nước trên con đường này rất lạ, lần đầu anh thấy rãnh nước uốn lượn như vậy. Việc thi công uốn lượn có thể làm giảm khả năng thoát nước của đường. "Mong cơ quan chức năng xem xét, thiết kế và thi công lại rãnh thoát nước cho thẳng, tránh tình trạng ứ đọng gây ngập úng, ảnh hưởng đời sống người dân”, anh Hoài nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Lợi Nguyên - Giám đốc quản lý dự án đường Tạ Thị Hai (Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu) thừa nhận có việc thi công rãnh thoát nước uốn cong để tránh trụ điện. Dù cong, nhưng rãnh rộng 80cm, vẫn đảm bảo an toàn giao thông, thoát nước. “Những vị trí mương né cột điện chỉ bẻ một góc thoai thoải, không ảnh hưởng, cản trở hay ách tắc dòng nước", ông Nguyên lý giải.

Đoạn đường chỉ 1,8km nhưng có 36 vị trí rãnh thoát nước phải uốn cong để “né” trụ điện.
Một số đoạn cống, rãnh trước nhà dân, sát cột điện được thiết kế vòng vào trong lòng đường.
