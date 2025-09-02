Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

[Clip] Giải cứu hai cha con đi xe máy lọt xuống cống thoát nước trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông trên đường, xe máy bỗng bị trượt ngã khiến hai cha con người đi xe máy lọt xuống cống thoát nước. Người dân phát hiện đã nhanh chóng chạy tới giải cứu.

Chiều 2/9, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Clip: Diễn biến vụ việc

Thời điểm trên, người đàn ông tên K.(42 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai nhỏ lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Khi tới đoạn gần quán ăn Tư Nhớ 2, thuộc phường Thủ Dầu Một thì không may xe máy trượt ngã. Hai cha con lọt xuống cống thoát nước bên đường, chân trồi lên trên.

Khi phát hiện vụ việc, người đi đường nhanh chóng dừng lại giải cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cả hai cha con nạn nhân chỉ bị trầy xước, không nguy hiểm đến tính mạng.

cmt8.jpg
Hai cha con lọt xuống cống, chân lồi lên trên.

Theo ghi nhận, khu vực nơi xảy ra vụ việc, đường đang thi công nâng cấp vỉa hè, miệng cống thoát nước chưa hoàn thiện.

Hương Chi
#giải cứu #đường Cách Mạng Tháng Tám #Thủ Dầu Một #TPHCM #xe máy #cống thoát nước #lọt xuống cống

Xem thêm

Cùng chuyên mục