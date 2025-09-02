Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên đường ở TPHCM

TPO - Thi thể nằm úp, không còn nguyên vẹn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TPHCM) được xác định là nam giới. Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ngày 2/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa phát hiện trên đường.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/9, người dân phát hiện một thi thể tại vị trí dải phân cách, làn ô tô trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn thuộc phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) nên trình báo cơ quan chức năng.

2.jpg
Khu vực hiện trường phát hiện thi thể người

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt, tổ chức khám nghiệm để điều tra, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp người xuống mặt đường, thi thể không còn nguyên vẹn.

Đoạn đường xảy ra vụ việc có 10 làn xe, trong đó có 6 làn dành cho ô tô và 4 làn xe máy. Giữa làn xe máy và ô tô được bố trí dải phân cách, khu vực xung quanh là nhà máy, xưởng sản xuất, không có nhà dân.

3.jpg
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân

Qua khám nghiệm tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể nạn nhân tử vong nghi do bị ô tô cán qua người. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông V.L. (44 tuổi, ngụ phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), gần hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hương Chi
