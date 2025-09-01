Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà hoang sau hơn 10 ngày mất tích

TPO - Ngửi thấy mùi hôi bất thường, người dân tìm kiếm xung quanh thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông phân hủy trong kho bỏ hoang cạnh ga Phú Hội cũ, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 1/9, lãnh đạo UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ phát hiện thi thể một người đàn ông trong kho bỏ hoang trên địa bàn phường.

Trước đó, người dân khu phố Đại Thiện 1 (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện mùi hôi lạ phát ra từ khu vực cạnh ga Phú Hội cũ. Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nằm trên nền bê tông của căn kho hoang có cỏ mọc um tùm, rất khó quan sát từ bên ngoài.

thi-the-2.jpg
Khu vực người dân phát hiện thi thể ông B.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, thi thể trên là ông L.T.B (SN 1973), nhà ở gần hiện trường và người này đã tử vong khoảng hơn 15 ngày. Nạn nhân nằm trên nền bê tông nhà kho bỏ hoang, không mặc quần áo, không phát hiện có ngoại lực tác động.

Theo người thân, ông B. đã rời nhà hơn 10 ngày, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.

