Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

[Clip] Chạy ngược chiều, ô tô tải lao lên vỉa hè húc văng sạp trái cây

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe tải chạy ngược chiều bất ngờ lao lên vỉa hè tông sập sạp trái cây ven đường. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 19/3 tại xã Đông Thạnh (TP.HCM).

Clip vụ tai nạn hy hữu.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/3, xe tải mang biển kiểm soát 51D-27347 lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng về cầu Rạch Tra. Khi đến khu vực ngã ba Đặng Thúc Vịnh – Nguyễn Thị Pha, phương tiện này bất ngờ đi vào làn đường ngược chiều.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe sau đó mất lái, lao thẳng lên vỉa hè tông trực diện vào một sạp trái cây ven đường. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ khung sắt, bạt che của sạp bị đổ sập, nhiều thùng hàng hóa văng tung tóe ra đường.

z7635939785802-94f39b6979977b11bcf168fec43d6e9a.jpg
655563479-1256481206683729-6240282614683094495-n.jpg
654788523-1256481203350396-4049430834099590218-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

“Tôi nghe tiếng "rầm" rất lớn, khói bụi mù mịt. May mắn lúc đó không có khách trong sạp, chủ cửa hàng cũng kịp chạy ra phía sau nên không có ai bị thương”, một nhân chứng kể lại.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cabin ô tô tải hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn. Thời điểm xảy ra tai nạn ít người qua lại nên không có thương vong về người.

Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp lực lượng CSGT điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
#tai nạn giao thông #xe tải #TPHCM #đông Thạnh #sập sạp #ngược chiều #hậu quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục