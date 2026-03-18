Công an làm việc với người đàn ông đánh nữ nhân viên giao hàng ở TPHCM

TPO - Ngày 18/3, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông hành hung nữ nhân viên giao hàng xảy ra trên địa bàn.

Clip vụ người đàn ông hành hung shipper.

Trước đó, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T. (42 tuổi, ngụ TPHCM) về việc bị một người đàn ông đánh khi đang giao đồ ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc xác minh, mời người liên quan là Trương Nguyên Huy (30 tuổi, ngụ tại địa điểm xảy ra vụ việc) đến làm việc.

Theo trình bày của nạn nhân, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, khách yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, do không có nhân viên lễ tân, chị đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Hình ảnh người đàn ông hành hung nữ shipper, người dân can ngăn cũng bị dọa đánh.

Ít phút sau, Huy đi ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Huy sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu chị T. khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Chưa dừng lại, người này tiếp tục xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần nữa và chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Sau vụ việc, nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi, cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc giao nhận hàng. Người này khai đã đánh vào đầu nạn nhân và kéo tay khiến chị T. ngã.

Công an làm việc với người đàn ông đánh nữ shipper.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.