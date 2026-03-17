Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhóm đối tượng thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp táo tợn trong đêm sa lưới

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong đêm, nhóm 4 đối tượng từ Cà Mau đã dùng dao khống chế, thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp tài sản tại Tây Ninh. Công an đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng cùng những người liên quan để xử lý theo quy định.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Trần Đại Nghiệp, Huỳnh Ngô Anh Tài (cùng SN 2008), Đoàn Nhật Duy (SN 2005) và Lưu Tuấn Linh (SN 2006, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố thêm 2 đối tượng khác về các tội “che giấu tội phạm” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, trong đêm 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn các xã Bình Minh, Phước Chỉ và Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) với cùng thủ đoạn dùng dao khống chế nạn nhân. Ngay sau đó, nhiều tổ công tác đã được triển khai xuống địa bàn để xác minh, thu thập thông tin.

Trinh sát ập vào khống chế một trong các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tại khu vực bờ hồ Dầu Tiếng (xã Dương Minh Châu), hai thiếu niên đang ngồi hóng mát thì bị 4 đối tượng trên dùng dao kề cổ, cướp tiền và 2 điện thoại di động. Tiếp đó, tại khu phố Ninh Phú (phường Bình Minh), một phụ nữ bị nhóm đối tượng áp sát, dùng hung khí đe dọa. Nạn nhân hoảng sợ bỏ xe chạy xuống ruộng, bị xây xát, còn tài sản bị cướp.

Không lâu sau, một cặp vợ chồng đang di chuyển bằng xe máy tại xã Phước Chỉ cũng bị nhóm này chặn đầu, chặn đuôi, dùng dao khống chế và cướp giỏ xách chứa tiền cùng điện thoại. Trong quá trình gây án, người chồng bị đâm gây thương tích nhẹ.

Các nạn nhân cho biết nhóm đối tượng thường bịt mặt, mặc áo khoác và liên tục đe dọa để uy hiếp tinh thần bằng câu "tao đâm chết mày". Do hình ảnh camera tại các khu vực xảy ra vụ việc không rõ nét, việc nhận diện gặp nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét.

Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng gây án cùng 2 đối tượng liên quan tại Cà Mau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, lên kế hoạch tìm phụ nữ đi đường vắng vào ban đêm để cướp tài sản. Nhóm phân công cụ thể từng vai trò, từ người cầm dao đe dọa đến người chặn đầu, chặn đuôi xe của nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã trộm biển số xe của người dân, gắn vào phương tiện gây án. Sau khi thực hiện 3 vụ cướp trong tối 4/3, nhóm này quay về Cà Mau, thay lại biển số thật và bán tài sản cướp được để chia nhau tiêu xài.

Vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

