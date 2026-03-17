Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Campuchia trao trả 344 công dân, phần lớn được giải cứu từ ổ lừa đảo

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/3, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn trong số này được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh Banteay Meanchey, Siem Reap và Oddar Meanchey. Đây là những “điểm nóng” hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới thời gian qua.

Qua sàng lọc, các công dân có hộ khẩu thường trú rải rác tại 32 tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ… Đáng chú ý, có 21 trường hợp có hộ khẩu tại Đồng Nai, cùng một số người chưa xác định được nơi cư trú. Trong số này, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang bị truy nã.

344 công dân được trao trả từ Campuchia

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phân loại, xác minh nhân thân, xử lý ban đầu theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các đối tượng truy nã hoặc có tiền án, tiền sự, được đưa vào diện theo dõi, phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ 344 công dân đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết, đơn vị đã quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo việc bàn giao, xử lý đúng quy định. Đặc biệt, với các trường hợp thuộc diện truy nã hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ, xử lý nghiêm.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoặc trở thành nạn nhân trong các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, với nhiều hệ lụy phức tạp.

#lừa đảo #công dân Việt Nam #Campuchia #truy nã #bảo vệ dân #344 công dân Việt Nam từ Campuchia #Luật chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục