Vụ xe tải tông loạt phương tiện khiến 1 người tử vong: Tài xế dương tính ma túy

Huỳnh Thủy
TPO - Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định tài xế điều khiển ô tô tải tông loạt xe đang đỗ bên đường, khiến 1 người tử vong dương tính với ma túy.

Ngày 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự tài xế Huỳnh Nhơn (SN 1987, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 29.

Tài xế Huỳnh Nhơn bị tạm giữ hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30' ngày 16/3, Huỳnh Nhơn điều khiển xe tải BKS 47C-304.82, chở theo bà Phan Thị Th. (chủ xe), lưu thông trên quốc lộ 29. Khi đến km 190 (đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk), xe tải bất ngờ va chạm liên tiếp vào 3 ô tô đang đỗ bên đường.

Sau va chạm, xe tải tiếp tục lao tới, tông trúng anh Lê Quốc Kh. (SN 2005, trú xã Cư Pơng) đang đứng bên đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, nhiều phương tiện bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế Huỳnh Nhơn điều khiển phương tiện chở quá tải trọng 49,34%.

Đáng chú ý, qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định tài xế này dương tính với chất ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

#Xe tải #Đắk Lắk #tai nạn #ma túy #quá tải #giao thông #tử vong

