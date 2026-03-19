Tài xế Grab vụ nhạc sĩ Minh Khang: 'Cách hành xử của khách như thế, mình sẽ không gỡ clip'

TPO - Nói về việc bị Grab khóa app vĩnh viễn, anh N.T.H. chia sẻ: “Khách không có động thái nói chuyện với mình mà nhờ bên Grab can thiệp”. Tài xế này cho rằng mình sai khi đưa thông tin khách hàng lên mạng xã hội nhưng bản thân không đáng bị lên án và anh sẽ không gỡ bỏ clip đang lan truyền.

Liên quan đến vụ việc đang gây tranh cãi nói trên, tài xế liên quan là anh N.T.H. đã đăng tải clip trên tài khoản TikTok cá nhân, chia sẻ lại toàn bộ diễn biến cũng như những hệ lụy sau đó. Anh cho biết, bản thân không thường xuyên đăng tải nội dung lên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ một vài video ghi lại quá trình làm việc từ trước Tết. Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại cuộc tranh cãi lần này lại vượt ngoài dự đoán khi bất ngờ trở nên nóng bỏng và gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Clip tài xế Grab lên tiếng về vụ việc.

“Mấy hôm trước, bên Grab có gọi điện cho mình hai lần về việc có hành khách phản ánh việc làm lộ thông tin khách hàng”, tài xế chia sẻ trong video.

Tài xế N.T.T. cho biết, mình chưa kịp ẩn clip thì đã nhận được email thông báo từ phía nền tảng về việc tài khoản chạy xe công nghệ bị khóa vĩnh viễn. Trước quyết định này, anh chấp nhận vì nhận thấy bản thân có sai sót khi đăng tải video mà không che mặt hành khách, vi phạm quy định bảo mật thông tin.

Tuy vậy, tài xế T. cũng bày tỏ quan điểm, rằng trong tình huống xảy ra tranh cãi, cách hành xử của mình không có vấn đề đáng lên án, trong khi phía hành khách lại có những lời lẽ thiếu kiềm chế. Và, khi clip lan truyền mạnh, phía hành khách đã tìm cách ngăn chặn sự việc bằng cách phản ánh lên nền tảng thay vì trao đổi trực tiếp với anh.

“Khách không có động thái nói chuyện với mình mà nhờ bên Grab can thiệp”, tài xế T. nói, đồng thời cho biết bản thân sẽ không gỡ bỏ clip tranh cãi đang lan truyền do đã bị Grab ngừng hợp tác,.

Grab và nhạc sĩ Minh Khang bị phản ứng

Phản hồi với báo Tiền Phong chiều 18/3, đại diện Grab cho biết, ngày 12/3, tổng đài của nền tảng đã tiếp nhận phản ánh từ chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng bị phát tán trên mạng xã hội.

Clip cuộc hội thoại giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế.

Qua quá trình xác minh, Grab cho biết có đủ cơ sở xác định đối tác tài xế đã “thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân”, vượt ngoài phạm vi phục vụ chuyến xe. Hành vi này được xác định là vi phạm Bộ quy tắc ứng xử, chính sách bảo mật của nền tảng cũng như các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đơn vị này cho biết đã hai lần liên hệ với tài xế vào ngày 12 và 13/3, đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 16/3, khi sự việc không được hợp tác xử lý, Grab đã quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế.

Không chỉ đưa ra biện pháp với tài xế, Grab cũng cho biết đã có động thái đối với phía hành khách. Cụ thể, chủ tài khoản đặt xe Đ.L. được khuyến nghị cần “có hành xử tôn trọng và văn minh” với đối tác tài xế.

Thông tin về tài khoản này đã được ghi nhận trên hệ thống nhằm lưu ý trong các chuyến xe tiếp theo.

Grab nhấn mạnh nền tảng hoạt động dựa trên việc tuân thủ quy định pháp luật, chính sách nội bộ và hướng tới hài hòa lợi ích giữa các bên gồm tài xế, khách hàng và doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp, mọi quyết định xử lý đều được đưa ra sau khi đã xác minh và cân nhắc nhiều yếu tố. Đồng thời, nền tảng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ đối tác và người dùng để cải thiện môi trường dịch vụ.

Trong khi đó, chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, nhạc sĩ Minh Khang cho biết, vào tối xảy ra sự việc, ông đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được lời nói, dẫn đến việc có những phát ngôn “khiếm nhã và không đúng mực” với tài xế. Nhạc sĩ gửi lời xin lỗi trực tiếp tới tài xế, đồng thời khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều không thể chấp nhận.

Nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân của mình.

Vị nhạc sĩ cho rằng đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến đi, đáng lẽ có thể được xử lý thông qua cơ chế phản ánh nội bộ của ứng dụng. Tuy nhiên, việc đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc được đăng tải công khai với hình ảnh, âm thanh rõ ràng đã khiến câu chuyện lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân và gia đình.

“Tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân”, vị nhạc sĩ cho biết, đồng thời mong muốn sự việc dừng lại và kêu gọi cộng đồng không tiếp tục công kích bất kỳ bên nào.

Dù các bên đã lên tiếng liên quan đến vụ việc song dư luận xảy ra nhiều tranh cãi xung quanh việc hành xử của nhạc sĩ Minh Khang, việc bảo mật thông tin của tài xế và hành xử cứng nhắc của Grab...