Lời kể của bác sĩ trẻ quỳ xuống đường hồi sức cứu sống nam thanh niên gặp nạn

TPO - Sáng sớm trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), giữa dòng người hối hả, một khoảnh khắc nghẹt thở đã diễn ra khi một nam thanh niên nằm bất động, tím tái sau tai nạn giao thông. Và cũng chính tại đó, bằng phản xạ nghề nghiệp và trái tim của người thầy thuốc, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (công tác tại Bệnh viện Thận Hà Nội) đã kịp thời kéo nạn nhân trở về từ ranh giới mong manh của sự sống.

Trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) sáng 16/3 để đi chỉ đạo tuyến, khi đi qua khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, bác sĩ Tiến bất chợt thấy đám đông tụ tập quanh một người nằm giữa đường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lập tức dừng xe, tiến lại gần kiểm tra. Trước mắt anh là một thanh niên đã tím tái, không còn phản xạ, mạch cảnh không bắt được, hoàn toàn ngừng thở.

Không một giây chần chừ, người bác sĩ trẻ quỳ xuống ngay trên mặt đường, nhanh chóng khai thông đường thở rồi ép tim ngoài lồng ngực. Trong khi đó, anh nhờ người xung quanh gọi cấp cứu 115. Giữa không gian căng thẳng, từng nhịp ép tim dồn dập được thực hiện, như níu kéo từng cơ hội sống còn đang dần trôi qua.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cứu bệnh nhân. Ảnh cắt từ video.

“Trong những tình huống ngừng tuần hoàn, từng phút từng giây đều có ý nghĩa quyết định”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Khoảng 2-3 phút sau, điều kì diệu đã xảy ra. Nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, tự thở trở lại rồi dần cử động. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sự sống đã quay trở lại. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt không khỏi vỡ òa. Trước đó, không ít người đã nghĩ đến điều xấu nhất, thậm chí có người còn rải tiền lẻ bên cạnh nạn nhân.

“Lúc thấy bạn ấy thở lại, tôi và mọi người thực sự xúc động. Đó là giây phút khó quên”, bác sĩ trẻ nhớ lại. Khoảng 30 phút sau, xe cấp cứu 115 có mặt, tiếp nhận bệnh nhân đưa tới bệnh viện tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến (33 tuổi), hiện công tác tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội, cho biết anh đến với nghề y từ mong muốn giản dị của gia đình - có người chăm sóc sức khỏe cho người thân. Tốt nghiệp năm 2017 và đi làm từ giữa năm 2018, anh đã quen với những ca bệnh nặng, những tình huống sinh tử nơi bệnh viện. Tuy vậy, lần cấp cứu ngay giữa đường phố đông đúc vẫn là trải nghiệm đặc biệt.

Bác sĩ trẻ nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận đóng góp xuất sắc trong hoạt động chuyên môn.

Điều đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến từng được giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 do Thành đoàn Hà Nội trao tặng vì có nhiều thành tích xuất sắc. Anh từng được giao nhiệm vụ là Đội trưởng Đội cấp cứu tiêm chủng số 1; Đội trưởng Đội cấp cứu phục vụ thu dung, vận chuyển người bệnh COVID-19; Đội phó Đội cấp cứu cơ động số 1; thành viên Đội điều trị bệnh nhân COVID-19. Anh còn tham gia cùng đoàn nhân viên y tế Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 14/9/2021, tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bác sĩ Tiến đã trực tiếp tham gia cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị phản ứng phản vệ độ 4, sau khi tiêm vắc xin mũi 1, được chuyển về Bệnh viện Thận Hà Nội trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ Tiến và những gương mặt nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021.

“Những kĩ năng đó chúng tôi được đào tạo và thực hành thường xuyên. Khi gặp tình huống, gần như là phản xạ nghề nghiệp, cứ thế làm thôi”, bác sĩ Tiến nói.

Những ngày qua, sau khi hình ảnh bác sĩ Tiến quỳ gối hồi sức cho bệnh nhân trên đường lan nhanh trên các nền tảng mạng xã hội đã có nhiều người nhận ra anh khi gặp ngoài đời. Nhưng với anh, niềm vui lớn nhất không phải là sự ghi nhận hay khen thưởng, mà chính là việc bệnh nhân hồi phục ngay tại hiện trường. Sau sự việc, anh vẫn chưa có dịp gặp lại người thanh niên và gia đình, nhưng khoảnh khắc nạn nhân lấy lại nhịp thở đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc.

Từ câu chuyện này, bác sĩ Tiến nhấn mạnh vai trò của sơ cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp. Theo bác sĩ, “thời gian vàng” khi xảy ra ngừng tuần hoàn là yếu tố then chốt, chỉ cần chậm vài phút, cơ hội sống của bệnh nhân có thể khép lại. Vì vậy, việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản cho cộng đồng là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tiến cũng lưu ý người tham gia giao thông cần chú trọng hơn đến việc sử dụng thiết bị bảo hộ, đặc biệt là mũ bảo hiểm đạt chuẩn, để giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn.

Trước hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, ngày 17/3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã kí Quyết định số 1101/QĐ-SYT tặng Giấy khen cho bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, công tác tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp ngoài bệnh viện nhằm lan tỏa tinh thần tận tâm và nghĩa cử đẹp của người thầy thuốc - những con người luôn sẵn sàng cứu người, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào.

Bác sĩ Tiến thăm khám cho bệnh nhân hằng ngày tại BV Thận Hà Nội.

Nhưng có lẽ, điều đọng lại sau tất cả không chỉ là một ca cấp cứu thành công, mà là cách con người đối diện với sự sống và cái chết trong những khoảnh khắc mong manh nhất. Giữa phố xá đông đúc, nơi ai cũng vội vã với hành trình riêng, vẫn có những người sẵn sàng dừng lại, cúi xuống, đặt đôi tay mình vào lồng ngực của một người xa lạ để níu giữ sự sống.

Sự sống đôi khi chỉ được tính bằng từng nhịp tim, từng hơi thở ngắn ngủi. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy, giá trị của nghề y, của lòng trắc ẩn và của tình người lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải ở đâu xa, mà ngay giữa đời thường, những điều tử tế vẫn âm thầm tỏa sáng, nhắc chúng ta rằng chỉ cần không quay lưng trước một sinh mạng, mỗi người đều có thể trở thành điểm tựa cho nhau trong ranh giới mong manh của kiếp người.