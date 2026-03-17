Diễn biến mới vụ bé trai chi chít vết thương ở Đắk Lắk

TPO - Liên quan vụ bé trai 10 tuổi ở Đắk Lắk với nhiều vết bầm tím gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng xác định người cha đã dùng roi đánh để răn đe và đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, không xử lý hình sự.

Sáng 17/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 2, thông tin các vấn đề kinh tế, xã hội của tỉnh và các vấn đề được báo chí phản ánh. Tại đây, các cơ quan chức năng đã thông tin, phản hồi hai nội dung do Báo Tiền Phong phản ánh gồm: “Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi ở Đắk Lắk chi chít vết thương” (ngày 9/2) và “Kiểm tra bãi giữ xe tự phát thu phí nhưng không phát vé ở Đắk Lắk” (ngày 22/2).

Liên quan vụ bé trai bị đánh gây thương tích, trung tá Bùi Văn Hiếu - Phó Trưởng Công an phường Bình Kiến, cho biết: Ngày 8/2, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một cháu bé có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Qua xác minh, xác định cháu Đ.T.B.D. (SN 2016, trú khu phố Liên Trì 3) bị cha ruột là Đ.Đ.V. (SN 1996) dùng roi đánh vào tối 2/2.

Quá trình làm việc với gia đình và người liên quan cho thấy, cha mẹ cháu D. thường xuyên đi làm, các cháu chủ yếu do bà ngoại chăm sóc. Gia đình không có dấu hiệu bạo hành thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháu D. có biểu hiện trốn học, bỏ đi chơi và nhiều lần lấy tiền của người thân để tiêu xài.

Ngày 2/2, phát hiện con tiếp tục trốn học và làm hư điện thoại của bà ngoại, anh V. đi tìm và đến khoảng 22h cùng ngày thì đưa cháu về nhà. Tại đây, anh V. dùng roi đánh vào mông để răn đe, nhưng do cháu né tránh nên bị trúng vào nhiều vị trí như lưng, đùi, vai, gây bầm tím.

Hiện sức khỏe cháu D. ổn định, các vết thương đã mờ dần. Gia đình không yêu cầu giám định thương tích, không đề nghị xử lý hình sự. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính anh Đ.Đ.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đánh đập thành viên gia đình.

Trung tá Bùi Văn Hiếu - Phó Trưởng Công an phường Bình Kiến, thông tin vụ cháu bé bị đánh.

Đối với thông tin bãi giữ xe tự phát thu phí không phát vé tại thôn Suối Phèn, UBND xã Vân Hòa cho biết đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh ngay sau khi báo chí phản ánh. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định điểm giữ xe do cá nhân bà Trần Ngọc Trà My liên quan, hoạt động tự phát, chưa đảm bảo quy định về giá dịch vụ, phát hành vé và sử dụng đất.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu chấm dứt hoạt động sai phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở. Sau khi được phổ biến quy định, cá nhân vi phạm đã khắc phục, không còn tình trạng thu phí không vé.

Ông Nguyễn Minh Hoài - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, thông tin về bãi giữ xe trái phép.

Ông Nguyễn Minh Hoài - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho hay, địa phương đã tăng cường tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch về việc thực hiện nếp sống văn minh, không chèo kéo, không tự ý nâng giá. Hoạt động trông giữ xe phải tuân thủ đúng quy định hiện hành.

"Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo môi trường du lịch minh bạch, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến", ông Hòa nói.