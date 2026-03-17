Lò mổ ở Quảng Trị vừa bị phạt gần 250 triệu đồng: Ai ‘chống lưng’ cho sai phạm kéo dài?

TPO - Cơ sở giết mổ gia súc tập trung của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền tại xã Quảng Ninh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt gần 250 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Đây là kết quả của sai phạm kéo dài, tái diễn bất chấp các quyết định xử lý, đặt ra nghi vấn về một “vùng an toàn” đang tồn tại phía sau cơ sở này.

Phạt nặng nhưng sai phạm không mới

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị ban hành, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đại diện cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại thôn Lương Yến, bị xử phạt tổng cộng 248,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với cơ sở giết mổ tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Các hành vi vi phạm được xác định bao gồm thực hiện không đúng nội dung giấy phép môi trường và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần. Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy mức độ ô nhiễm đáng báo động, khi chỉ tiêu Coliform vượt tới 39,72 lần, Amoni vượt 9,5 lần, cùng nhiều thông số như BOD5, COD, tổng Nitơ, TSS đều vượt ngưỡng cho phép.

Với lưu lượng xả thải từ 10 đến dưới 20 m3 mỗi ngày, hành vi này bị xác định là vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài việc nộp phạt, cơ sở còn bị buộc phải khắc phục ô nhiễm, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các vi phạm nêu trên không phải lần đầu xảy ra. Trước đó, cơ sở này từng bị cơ quan chức năng xử phạt, đồng thời yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm môi trường.

UBND xã Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, buộc cơ sở phải tuân thủ đúng công suất theo giấy phép và hoàn thiện các điều kiện pháp lý liên quan. Dù vậy, lò mổ này chưa từng đóng cửa mà vẫn duy trì hoạt động đều đặn, thậm chí vượt công suất gấp nhiều lần.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán, cơ sở này tổ chức giết mổ hơn 200 con lợn, cao gấp gần 7 lần công suất được cấp phép là 30 con mỗi ngày.

Đây không phải là hiện tượng nhất thời mà đã diễn ra trong thời gian dài, theo các báo cáo giám sát của cơ quan chuyên môn. Việc giết mổ vượt công suất không chỉ làm quá tải hệ thống xử lý chất thải mà còn kéo theo nguy cơ mất kiểm soát về thú y.

Thịt không kiểm soát, nguy cơ rình rập người tiêu dùng

Một thực tế đáng lo ngại là hoạt động kiểm soát giết mổ tại Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền dường như chỉ dừng lại ở mức hình thức. Theo phản ánh, cơ quan thú y chỉ thực hiện đóng dấu kiểm soát đối với số lượng gia súc đúng bằng công suất được cấp phép, trong khi số lượng vượt quá không được kiểm soát đầy đủ.

Cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền thường xuyên vượt công suất gấp nhiều lần.

Điều này đồng nghĩa với việc một lượng lớn sản phẩm thịt có thể được đưa ra thị trường mà không qua kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các chuyên gia môi trường nhận định, khi một cơ sở giết mổ hoạt động vượt công suất nhiều lần, hệ thống xử lý nước thải không thể đáp ứng, dẫn đến tình trạng nước thải chưa qua xử lý thấm trực tiếp vào đất hoặc phát tán ra môi trường xung quanh. Hệ quả không chỉ là ô nhiễm nguồn nước mà còn có thể làm lây lan mầm bệnh, ảnh hưởng đến cả khu vực dân cư và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở mức độ vi phạm mà còn ở cách thức xử lý của các cơ quan chức năng. Dù đã có nhiều văn bản yêu cầu chấn chỉnh, thậm chí từng yêu cầu dừng hoạt động, song các biện pháp này dường như không được thực thi đến cùng.

Công văn của chính quyền sở tại chỉ dừng lại ở việc yêu cầu cơ sở “tự chịu trách nhiệm trước pháp luật” nếu tiếp tục vi phạm, trong khi không có biện pháp cưỡng chế cụ thể đi kèm.

Đáng chú ý, việc lấy mẫu nước thải tại cơ sở này được thực hiện từ trước Tết Nguyên đán (23/1/2026) nhưng thời gian công bố kết quả kéo dài đến 50 ngày sau (13/3/2026), gây nghi ngờ cơ quan chức năng đã làm ngơ cho cơ sở này “gặt hái vụ Tết”.

Dấu hỏi “vùng an toàn” phía sau sai phạm

Việc một cơ sở liên tục vi phạm, từng bị yêu cầu đóng cửa nhưng vẫn hoạt động công khai trong thời gian dài đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý.

Mặc dù bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục sai phạm, nhưng cơ sở này chưa bao giờ đóng cửa một ngày.

Không ít ý kiến cho rằng, nếu không có sự buông lỏng hoặc thiếu quyết liệt trong xử lý, rất khó để sai phạm có thể tồn tại dai dẳng như vậy. Từ đó, xuất hiện nghi vấn về một “vùng an toàn” vô hình đang bao bọc cho cơ sở này.

Mức xử phạt gần 250 triệu đồng được đánh giá là cao, song nếu không đi kèm với các biện pháp ngăn chặn triệt để, nguy cơ tái diễn vi phạm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp lợi nhuận từ hoạt động giết mổ vượt công suất lớn hơn chi phí xử phạt, việc vi phạm có thể bị xem như một “bài toán kinh tế” thay vì rào cản pháp lý.