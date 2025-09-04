Quảng Trị Bị đình chỉ vì dùng nước nhiễm bẩn, lò mổ vẫn ngang nhiên hoạt động

TPO - Do dùng nước nhiễm bẩn trong hoạt động giết mổ, Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 28/8. Tuy nhiên, từ đó đến nay cơ sở giết mổ này vẫn ngang nhiên hoạt động, hằng ngày xuất ra thị trường hàng tấn thịt lợn nhiễm bẩn.

Hoạt động của lò mổ Nguyễn Thị Thanh Huyền vào rạng sáng ngày 4/9.

Trước đó, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát giết mổ trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước sử dụng trong giết mổ tại Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bá Tứ), tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh.

Trong cả 3 mẫu nước lấy tại cơ sở nói trên mang đi xét nghiệm đều phát hiện Coliforms vượt ngưỡng giới hạn cho phép; 2/3 mẫu phát hiện Escherichia coli (E.coli) vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Như vậy, các chỉ tiêu vi sinh nêu trên đều vượt quá giới hạn tối đa tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

Hoạt động nhộn nhịp như không hề có lệnh tạm dừng hoạt động.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, kết quả xét nghiệm nói trên cho thấy nguồn nước sử dụng trong giết mổ tại cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thịt lợn.

Trước tình hình trên, ngày 28/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bà Tứ) tạm dừng ngay hoạt động giết mổ. Đồng thời, phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y tạm dừng thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ tại cơ sở này.

Tiếp theo, ngày 29/8, UBND xã Quảng Ninh cũng có văn bản yêu cầu cơ sở giết mổ này tạm dừng hoạt động để đầu tư, khắc phục hệ thống cấp nước, cho đến khi mẫu nước đạt chuẩn mới cho hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ ngày 28/8 (khi có văn bản yêu cầu tạm dừng) cho đến nay, cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề có sự giám sát, can thiệp, hay ngăn chặn của cơ quan chức năng. Mỗi ngày, cơ sở này giết mổ gần 100 con lợn để bán ra thị trường.

Liên tục người vào ra lấy thịt lợn vừa được mổ ở đây.

Để chứng thực phản ánh của người dân, PV Tiền Phong đã 2 lần tiếp cận Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền vào rạng sáng 31/8 và rạng sáng 4/9. Theo ghi nhận của PV, thì hoạt động giết mổ vẫn diễn ra bình thường tại đây. Người vào ra lấy thịt tấp nập như không có chuyện gì xảy ra.

Duy nhất, điều bất thường ở đây, là hàng tấn thịt xuất ra thị trường mỗi ngày không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, cơ sở hạ tầng tại cơ sở giết mổ và vệ sinh cá nhân trong cở sở giết mổ này không đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Ví như trong video ghi lại, nhân viên giết mổ đã đi cùng một đôi ủng để vào chuồng bắt heo rồi sau đó dẫm đạp trên những mảng thị heo vừa mới mổ.

Như vậy, hàng tấn thịt heo nhiễm bẩn từ nguồn nước, nhiễm bẩn trong quá trình giết mổ từ cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Thanh Huyền được tuồn ra thị trường hằng ngày, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng, ai là người chịu trách nhiệm?

Nhân viên giết mổ đeo ủng vừa vào chuồng bắt heo có dính phân đạp lên thịt heo vừa mổ ra.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, qua xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, phát hiện nguồn nước sử dụng trong giết mổ tại cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền nhiễm 2 loại vi khuẩn gây tiêu chảy, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thịt lợn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bà Tứ) tạm dừng ngay hoạt động giết mổ. Đồng thời, khẩn trương tổ chức khắc phục, cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định mới được phép hoạt động trở lại.

Vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hoá như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.