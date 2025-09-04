Dịch tả lợn châu Phi hiện ra sao?

TPO - Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) từng là mối lo ngại lớn với ngành chăn nuôi trong những tháng đầu năm, đến nay dịch đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhiều địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh

Sáng 4/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ NN&MT - cho biết: “Dịch bệnh xảy ra rải rác trong 6 tháng đầu năm, sau đó tăng mạnh vào tháng 7, với 86,3% tổng số lợn buộc phải tiêu hủy từ đầu năm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, dịch đã có xu hướng giảm rõ rệt”.

Cụ thể, hiện tại trên phạm vi cả nước vẫn còn 32 tỉnh, thành phố ghi nhận dịch chưa qua 21 ngày, song nhiều địa phương đã cơ bản khống chế được dịch. Đáng chú ý, Hải Phòng và Cà Mau đã qua 21 ngày không xuất hiện ổ dịch mới; bốn tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thái Nguyên và Tây Ninh mỗi nơi chỉ còn một xã có dịch, trong khi Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang, TP Cần Thơ và TPHCM chỉ còn 3-9 xã có dịch.

Tính đến nay, cả nước có 2.288 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên lợn, trong đó có 594 cơ sở đạt yêu cầu về an toàn với bệnh DTLCP.

Nhiều địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh.

Ở Việt Nam, nguyên nhân bùng phát dịch chủ yếu là virus DTLCP có sức đề kháng cao, khả năng lây truyền phức tạp và tồn tại lâu ngoài môi trường. Thực trạng bán chạy hoặc vứt xác lợn ốm chết ra môi trường vẫn xảy ra tại một số địa phương, tạo điều kiện phát tán mầm bệnh. Cùng với đó, tổng đàn vật nuôi lớn nhưng hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phổ biến, thiếu an toàn sinh học, chưa tuân thủ đầy đủ biện pháp tiêm phòng vắc xin, khiến nguy cơ lây lan luôn hiện hữu.

Ông Minh thừa nhận công tác phòng, chống dịch tại nhiều nơi chưa thực sự hiệu quả. Một số địa phương chưa nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chưa tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của Bộ NN&MT. Công tác tham mưu, chỉ đạo còn chậm trễ; việc tiêm phòng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo chỉ đạo của Thủ tướng và bộ chưa được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, việc tổ chức bộ máy quản lý chăn nuôi và thú y tại địa phương còn nhiều bất cập, thay đổi đầu mối, thiếu nhân lực, dẫn đến lúng túng trong điều hành. Nhiều xã, phường chưa đủ kinh phí, nhân lực để kịp thời xử lý ổ dịch.

Khôi phục sản xuất đảm bảo cho tiêu dùng

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&MT - cho biết, thời gian qua, để kiểm soát dịch bệnh, Bộ NN&MT tổ chức gần 100 đoàn công tác xuống địa phương để kiểm tra, hỗ trợ. Ông Tiến cũng trực tiếp dẫn nhiều đoàn kiểm tra thực tế.

Hiện nay, Bộ NN&MT đang phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vắc xin, đồng thời làm việc với đối tác Mỹ để chuẩn bị sản xuất vắc xin phù hợp với chủng virus mới. Dịch bệnh từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ được kiểm soát tốt để tái đàn, chuẩn bị cho Tết.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&MT - phát biểu tại họp báo.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ NN&MT tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm giữ ổn định sản xuất. Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tiếp tục được đặt lên hàng đầu, song song với việc triển khai mô hình chuỗi cơ sở an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh theo hướng dẫn của Tổ chức Thú y Thế giới.

Bộ NN&MT định hướng quản lý hoạt động giết mổ theo hướng tập trung, công nghiệp hóa, kết hợp hỗ trợ chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Với những giải pháp đồng bộ, ngành kỳ vọng sẽ vừa khống chế được dịch bệnh, vừa tạo đà phát triển bền vững cho chăn nuôi lợn trong thời gian tới.