Xã hội

Google News

Phát hiện 1 lò mổ tại Quảng Trị dùng nước bẩn trong giết mổ

TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bá Tứ), tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh dùng nước bẩn trong hoạt động giết mổ.

Theo đó, thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát giết mổ trên địa bàn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước sử dụng trong giết mổ tại Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bá Tứ), tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh.

img-3425.jpg
Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền hoạt động tấp nập về đêm.

Trong cả 3 mẫu nước lấy tại cơ sở nói trên mang đi xét nghiệm, thì cả 3 mẫu đều phát hiện Coliforms vượt ngưỡng giới hạn cho phép; 2/3 mẫu phát hiện Escherichia coli (E.coli) vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Như vậy, các chỉ tiêu vi sinh nêu trên đều vượt quá giới hạn tối đa tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị, kết quả xét nghiệm nói trên cho thấy nguồn nước sử dụng trong giết mổ tại cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thịt lợn.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bà Tứ) tạm dừng ngay hoạt động giết mổ từ khi có thông báo.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức khắc phục, cải tạo hệ thống cấp nước đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định; gửi báo cáo kết quả khắc phục kèm theo phiếu thử nghiệm nước đạt chuẩn về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước khi đi vào hoạt động trở lại.

Trong thời gian trên, nếu cơ sở Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động giết mổ tại cơ sở, để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; đồng thời, phía Chi cục Chăn nuôi và Thú y tạm dừng thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ tại cơ sở này.

Vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hoá như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.

Hoàng Nam
#chi cục chăn nuôi #cơ sở giết mổ #nguyễn thị thanh huyền #vượt ngưỡng #tỉnh quảng trị #đóng cửa

