Hà Nội có hơn 700 cơ sở giết mổ nhưng chỉ hơn 20% được kiểm soát

TPO - Trong số 718 cơ sở giết mổ trên toàn thành phố, chỉ có 140 cơ sở được chính quyền địa phương cho phép hoặc tạm thời cho phép hoạt động và được cơ quan chuyên ngành kiểm soát.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Chỉ thị số 07 về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Theo đó, công tác quản lý, kiểm soát giết mổ (KSGM) động vật, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Việc triển khai mạng lưới giết mổ tập trung theo năm 2020 của thành phố chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, hiện mới có 5 cơ sở giết mổ công nghiệp đang hoạt động ổn định, 2 cơ sở tạm dừng. 3/8 cơ sở giết mổ tập trung được đầu tư và vận hành. 13/13 cơ sở giết mổ tập trung quy mô nhỏ đã phê duyệt chưa triển khai xây dựng. Đáng chú ý, trong số 718 cơ sở giết mổ trên toàn thành phố, chỉ có 140 cơ sở được chính quyền địa phương cho phép hoặc tạm thời cho phép hoạt động và được cơ quan chuyên ngành kiểm soát.

Trước thực trạng trên và nhằm triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương về công tác quản lý, KSGM động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác quản lý, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật sản phẩm động vật theo đúng quy định tại Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm, các văn bản chỉ đạo liên quan của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố.

UBND các huyện, thị xã có các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được UBND thành phố phê duyệt cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn; xây dựng lộ trình đưa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát; đồng thời có giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt.

Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trái pháp luật, không đáp ứng vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, nhân viên thú y thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đối với cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành phố đưa vào Hà Nội tại các cửa ngõ giao thông và ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm từ biên giới về Hà Nội.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an các địa phương tăng cường, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm về việc buôn lậu, kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật chết, bệnh, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Bố trí lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch động vật liên ngành để kiểm soát, phúc kiểm động vật, sản phẩm động vật ra, vào thành phố...