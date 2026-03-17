Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cận cảnh tổ hợp sân bóng, Pickleball, bãi xe trái phép 'khủng' trên đất dự án ở Hà Nội

Thanh Hiếu

TPO - Trên khu đất rộng hàng nghìn m2 tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) hiện là hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô trái phép. Dù các công trình này đã có từ lâu, nhưng chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở mà không xử lý dứt điểm.

tp-7.jpg
Theo phản ánh của người dân, khu đất số 63 đường Nguyễn Huy Tưởng﻿ (phường Thanh Xuân, Hà Nội) rộng hàng nghìn m2 hiện là tổ hợp thể thao và bãi trông giữ ô tô﻿ trái phép.
1000048488.jpg
1000048479.jpg
1000048482.jpg
Theo đó, tại khu đất mọc lên hệ thống gồm 8 sân pickleball có mái che, cột kèo chắc chắn. Nhân viên quản lý sân pickleball cho biết, sân mới hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026. Do ở đây là khu trung tâm nên giá thuê sân khá cao, trung bình 190.000 đồng/tiếng đến hơn 300.000 đồng/tiếng tuỳ khung giờ.
tp-4.jpg
Bên cạnh sân pickleball là sân bóng đá, được xây dựng đã lâu.
1000048496.jpg
1000048499.jpg
1000048498.jpg
Đặc biệt, trong khu đất là bãi xe trái phép nhận trông giữ ô tô cho người dân xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ cho biết, hiện bãi xe có hơn 200 ô tô gửi theo tháng với giá 1,7 triệu đồng/tháng/xe. Tuy nhiên, bãi xe đã kín chỗ, khách hàng muốn gửi phải đăng ký trước.
1000048476.jpg
Dịch vụ rửa xe ô tô trong khu vực đất dự án
tp-9.jpg
Như vậy, mỗi tháng chủ đầu tư khu đất 63 Nguyễn Huy Tưởng thu lợi hàng trăm triệu đồng từ các hoạt động cho thuê đất kinh doanh.
1000048493.jpg
UBND phường Thanh Xuân cho biết, khu đất số 63 Nguyễn Huy Tưởng là đất dự án về bất động sản. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, dự án đã chậm triển khai trong nhiều năm qua Trước đây, phường cũng đã nắm được tại khu đất này có bãi xe và sân thể thao trái phép nhưng chỉ nhắc nhở mà chưa xử lý.
Thanh Hiếu
#pickleball #Thanh Xuân #Hà Nội #bãi xe trái phép #63 Nguyễn Huy Tưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục