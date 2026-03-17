Cận cảnh tổ hợp sân bóng, Pickleball, bãi xe trái phép 'khủng' trên đất dự án ở Hà Nội

TPO - Trên khu đất rộng hàng nghìn m2 tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) hiện là hệ thống sân thể thao và bãi trông giữ ô tô trái phép. Dù các công trình này đã có từ lâu, nhưng chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở mà không xử lý dứt điểm.
Theo đó, tại khu đất mọc lên hệ thống gồm 8 sân pickleball có mái che, cột kèo chắc chắn. Nhân viên quản lý sân pickleball cho biết, sân mới hoàn thiện và đi vào hoạt động từ đầu năm 2026. Do ở đây là khu trung tâm nên giá thuê sân khá cao, trung bình 190.000 đồng/tiếng đến hơn 300.000 đồng/tiếng tuỳ khung giờ.
Đặc biệt, trong khu đất là bãi xe trái phép nhận trông giữ ô tô cho người dân xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ cho biết, hiện bãi xe có hơn 200 ô tô gửi theo tháng với giá 1,7 triệu đồng/tháng/xe. Tuy nhiên, bãi xe đã kín chỗ, khách hàng muốn gửi phải đăng ký trước.