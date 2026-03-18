Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Sở Y tế Thanh Hóa nói về 'lương y' dởm tại cơ sở thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định không cấp Giấy chứng nhận lương y cho ông Hoàng Văn Toàn, chủ Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Việc cơ sở quảng bá với các danh xưng “lương y”, nội dung “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” không đúng hồ sơ, gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng.

Ngày 18/3, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Theo đó, từ đầu năm 2025, Sở Y tế Thanh Hóa nắm được tình hình hoạt động bất thường của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường, nên chủ động trao đổi thông tin với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp rà soát, xác minh các dấu hiệu vi phạm liên quan.

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường ở phố 1 Lâm Xa, xã Bá Thước.

Đến ngày 24/8/2025, đoàn kiểm tra liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất tại cơ sở và phát hiện một số vi phạm như không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh; quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Ngoài ra, cơ sở còn quảng cáo không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động đã được phê duyệt; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh và bán sản phẩm qua mạng xã hội khi chưa công bố hoạt động khám chữa bệnh từ xa theo quy định; sử dụng sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” khi chưa được công nhận là bài thuốc gia truyền.

Sở Y tế Thanh Hóa sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 82 triệu đồng với cơ sở này.

Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa qua kiểm tra, rà soát hồ sơ, đơn vị khẳng định không cấp giấy chứng nhận lương y cho ông Hoàng Văn Toàn; không cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền đối với sản phẩm mang tên “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Từ phản ánh và thông tin trên một số kênh truyền thông, trong quá trình hoạt động, cơ sở Hoàng Minh Đường và các trang liên quan đã sử dụng, quảng bá các nội dung như danh xưng “lương y”, nội dung “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo về hiệu quả điều trị của sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Những nội dung này không đúng với hồ sơ quản lý của cơ quan nhà nước, có dấu hiệu gây nhầm lẫn và lừa dối người tiêu dùng

Ngành y tế Thanh Hóa cũng cho biết thời gian tới tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an và UBND các xã, phường, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe để trục lợi, lừa đảo người dân.

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ.

Đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác của người dân trước các hình thức quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng 10 bị can khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng vạn người dân với số tiền thu lợi bất chính lên tới 227 tỷ đồng, dưới danh nghĩa Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

#Y tế Thanh Hóa #Hoàng Minh Đường #lương y dởm #quảng cáo sai phạm #thuốc gia truyền #lừa đảo #xã hội #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục