NÓNG 26/5: Phát hiện đường dây làm giả thuốc đông y 'chữa xương khớp, dạ dày', quảng bá rầm rộ trên Facebook

TPO - Cho rằng chồng để lại di chúc cho mình sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TPHCM) và thửa đất số 1841 tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), vợ diễn viên Đức Tiến khởi kiện mẹ chồng ra tòa đòi tài sản.

TPO - Bị can Phong khai nhận, mỗi lần đoàn công tác thực hiện hậu kiểm tại doanh nghiệp về, cấp dưới là ông Cao Văn Trung đều đưa cho ông một phong bì với lý do là “doanh nghiệp cảm ơn”, bên trong chứa 50 triệu đồng.

TPO - Người đàn ông cầm can xăng đến phòng trọ người phụ nữ mình đang có quan hệ tình cảm rồi tạt vào, châm lửa.

TPO - Sau thời gian trốn sang Campuchia, được sự vận động của Công an tỉnh An Giang, đối tượng trong vụ giết nhầm người đã trở về đầu thú

TPO - 30 người đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

TPO - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở tỉnh An Giang đang khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục kỷ luật về mặt Đảng đối với nam hiệu trưởng một trường tiểu học

TPO - Công an TPHCM hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Bình Thạnh (đã giải thể từ 1/3) và ra quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

TPO - Tại cơ quan công an, Đinh Tóc (34 tuổi, quê Gia Lai) khai chi tiết về động cơ sát hại vợ cũ là cô giáo trên đường đến trường.

TPO - Cục An toàn thực phẩm nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm Sibutramine.