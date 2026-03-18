Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm ở TPHCM

TPO - Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của T. và C. đã tìm đến quán cơm để gặp S. giải quyết. Tại đây, các bên xảy ra ẩu đả gây náo loạn khu phố. Cả ba đối tượng đã bị công an tạm giữ khẩn cấp.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.T. (33 tuổi, ngụ phường Vườn Lài), D.N.C. (33 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) và P.V.N.S. (35 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất).

654253449-972878895299527-4812324325801169265-n.jpg
Ba đối tượng trong vụ đập phá quán cơm tại công an.

Cả 3 người bị bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của T. và C. đã tìm đến quán cơm tại số 41 Trường Sơn (phường Hòa Hưng) để gặp S. giải quyết.

Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, sau đó xô xát. Các đối tượng dùng ghế inox đập phá nhiều tài sản trong quán, gây náo loạn khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, khống chế và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Cùng chuyên mục