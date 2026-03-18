Grab lên tiếng vụ clip tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế

TPO - Chiều 18/3, liên quan đến vụ việc giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ thể hiện trong đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, Grab đã chính thức có phản hồi về quá trình xử lý.

Xác định tài xế vi phạm, bị ngừng hợp tác vĩnh viễn

Phản hồi với báo Tiền Phong, Grab cho biết, ngày 12/3, tổng đài của nền tảng đã tiếp nhận phản ánh từ chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng bị phát tán trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Minh Khang và tài xế liên quan đến vụ việc

Qua quá trình xác minh, Grab cho biết có đủ cơ sở xác định đối tác tài xế đã “thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân”, vượt ngoài phạm vi phục vụ chuyến xe. Hành vi này được xác định là vi phạm Bộ quy tắc ứng xử, chính sách bảo mật của nền tảng cũng như các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đơn vị này cho biết đã hai lần liên hệ với tài xế vào ngày 12 và 13/3, đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 16/3, khi sự việc không được hợp tác xử lý, Grab đã quyết định ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng đối với tài xế.

Không chỉ đưa ra biện pháp với tài xế, Grab cũng cho biết đã có động thái đối với phía hành khách. Cụ thể, chủ tài khoản đặt xe Đ.L. được khuyến nghị cần “có hành xử tôn trọng và văn minh” với đối tác tài xế.

Thông tin về tài khoản này đã được ghi nhận trên hệ thống nhằm lưu ý trong các chuyến xe tiếp theo.

Grab nhấn mạnh nền tảng hoạt động dựa trên việc tuân thủ quy định pháp luật, chính sách nội bộ và hướng tới hài hòa lợi ích giữa các bên gồm tài xế, khách hàng và doanh nghiệp.

Theo doanh nghiệp, mọi quyết định xử lý đều được đưa ra sau khi đã xác minh và cân nhắc nhiều yếu tố. Đồng thời, nền tảng cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ đối tác và người dùng để cải thiện môi trường dịch vụ.

Tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt

Trước đó, vụ việc bắt nguồn từ đoạn clip camera hành trình ghi lại cuộc tranh cãi giữa tài xế và một hành khách được cho là nhạc sĩ Minh Khang. Clip lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của hai bên.

Clip toàn cảnh vụ việc.

Ngày 18/3, trong khi tài xế thừa nhận sai sót khi đăng tải clip không che thông tin cá nhân và cho biết đã bị phía Grab khóa app vĩnh viễn, phía nhạc sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi vì lời lẽ thiếu kiểm soát.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang trên trang facebook cá nhân, vào tối xảy ra sự việc, ông đã sử dụng rượu bia và không làm chủ được lời nói, dẫn đến việc có những phát ngôn “khiếm nhã và không đúng mực” với tài xế. Nhạc sĩ gửi lời xin lỗi trực tiếp tới tài xế, đồng thời khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, việc thiếu tôn trọng người khác là điều không thể chấp nhận.

Vị nhạc sĩ cho rằng đây vốn là mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến đi, đáng lẽ có thể được xử lý thông qua cơ chế phản ánh nội bộ của ứng dụng. Tuy nhiên, việc đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc được đăng tải công khai với hình ảnh, âm thanh rõ ràng đã khiến câu chuyện lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân và gia đình.

“Tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân”, vị nhạc sĩ cho biết, đồng thời mong muốn sự việc dừng lại và kêu gọi cộng đồng không tiếp tục công kích bất kỳ bên nào.

Dù vậy, phản hồi mới nhất từ Grab tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa quyền chia sẻ thông tin, quyền riêng tư và cơ chế bảo vệ tài xế công nghệ trong các tình huống xung đột.