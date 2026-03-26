Phú Thọ:

Chi 74 tỷ đồng sửa cầu Sông Lô

Đức Anh - Phú Nguyễn

TPO - Chi phí sửa chữa cầu Sông Lô do doanh nghiệp chi trả toàn bộ. Công trình được triển khai theo 3 giai đoạn, tập trung gia cường hệ móng từ T1 đến T8; trong đó giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trước 30/4 để sớm tổ chức thông xe hạn chế.

454c92d8-cec9-4e89-8b39-0224f07be6e9.jpg
UBND tỉnh Phú Thọ﻿ thông tin, công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô﻿ (xã Đoan Hùng) có tổng mức đầu tư hơn 74,2 tỷ đồng, do doanh nghiệp﻿ chi trả toàn bộ.
21f1fc3b-e53b-4806-991c-5c4d1b1e9e0b.jpg
Dự án tập trung gia cường hệ móng các trụ từ T1 đến T8 bằng việc bổ sung cọc khoan nhồi, mở rộng bệ trụ và tăng cường liên kết kết cấu, nhằm nâng cao khả năng chịu lực, đảm bảo an toàn﻿ lâu dài cho cây cầu.
02dd5df4-8e26-4b74-b9c2-02e2708075ab.jpg
726e03b7-0f18-4b76-8b2d-da181cf6eaac.jpg
f2e1add2-ccbf-4368-b7c3-4b871e5abdfa.jpg
dbb7a101-fad1-4e45-a7c4-10316508c79e.jpg
e7867f10-7e6e-46a1-a661-24693eb90edc.jpg
Theo kế hoạch, công trình sửa chữa được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ nay đến 30/4) hoàn thiện cọc khoan nhồi, gia cường và mở rộng bệ trụ T3, T6; sau đó kiểm định, nghiệm thu để tổ chức thông xe hạn chế đối với xe con và người đi bộ, giảm áp lực giao thông. Giai đoạn 2 tiếp tục sửa chữa các trụ trên cạn T1, T2, T7, T8 khi nhóm trụ T3, T6 ổn định. Giai đoạn 3 triển khai tại hai trụ T4, T5 vào mùa kiệt tiếp theo để bảo đảm an toàn thi công.
4de38988-756f-4e52-a9ed-831215b5982b.jpg
7c28da04-7ace-417d-809f-e7cdec7d60ff.jpg
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu nhà thầu huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực; đồng thời xây dựng lại tiến độ chi tiết, bảo đảm hoàn thành các hạng mục trước mùa mưa lũ.
672ecc92-4a36-4961-ab6c-907942862ccd.jpg
Cùng với đó, các đơn vị liên quan phải triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; rà soát, tính toán lại phương án xử lý hai trụ T4, T5 nhằm bảo đảm tính khả thi và an toàn. Sở Xây dựng﻿ được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án﻿.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu.

Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. Cầu được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2015.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, song chưa có thông tin về cá nhân bị khởi tố.

