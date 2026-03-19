Kỳ lạ, mắc bệnh tâm thần nặng vẫn ‘chữa bệnh’ cho người khác

TPO - Một cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ massage, chăm sóc sức khỏe nhưng lại ngang nhiên “chữa bệnh” bằng phương pháp diện chẩn đang gây xôn xao dư luận. Đáng nói, người hành nghề là một bệnh nhân tâm thần.

Từ những lời đồn về một cơ sở có thể chữa bách bệnh bằng phương pháp “diện chẩn”, đặc biệt lan truyền qua trang facebook “Hưng Diện Chẩn”, ngày 17/3, chúng tôi đã tìm đến cơ sở tại thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Biển hiệu bên ngoài ghi “Hưng, Phượng: Mát xa, chăm sóc sức khỏe toàn thân”, nhưng bên trong tường nhà là những tấm in decal quảng bá diện chẩn có nhiều hình vẽ các bộ phận cơ thể người, huyệt đạo. Một bên tường treo hai khung tài liệu được ông bà Hưng, Phượng coi như “bằng cấp chuyên môn”. Đó là “Giấy chứng nhận của Công ty TNHH MTV chăm sóc da mặt, body Đỗ Khuyên” cấp cho Huỳnh Khóa Hưng (SN 1982, quê quán Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên) và Trần Thị Phượng (SN 1983, quê quán Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên) “Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân, từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/5/2024”.

Thời điểm ghi nhận, có hai người đang được “điều trị”, gần chục người khác chờ đến lượt. Điều đáng nói, hầu hết người bệnh không hề biết bà Phượng là bệnh nhân tâm thần.

Cơ sở của ông Hưng thực hiện "chữa bệnh" bằng phương pháp diện chẩn.

Theo hồ sơ y tế, bà Phượng mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002, từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM và các cơ sở chuyên khoa. Hiện bà vẫn đang được quản lý, cấp thuốc định kỳ và có hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Năm 2023, bà được xác nhận là người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần nặng, được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Vào ngày 10/3 vừa qua, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa kiểm tra cơ sở của ông Huỳnh Khóa Hưng. Tại thời điểm làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận bà Trần Thị Phượng là người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần mức độ nặng nhưng vẫn tham gia thực hiện các dịch vụ xoa bóp, massage và một số hoạt động chăm sóc sức khỏe khác cho người dân, điều này chưa bảo đảm quy định. Đoàn đã nhắc nhở hộ kinh doanh của ông Huỳnh Khóa Hưng, ông Hưng đã tiếp thu ý kiến và cam kết khắc phục.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho biết: Địa phương đã nhận được thông tin phản ánh về việc cơ sở của ông Hưng thực hiện phương pháp diện chẩn cho nhiều người. Theo ông Mười, giấy phép hoạt động của cơ sở này là nghề massage, chăm sóc sức khỏe. Vừa qua khi nhận phản ánh, chính quyền đã chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản, nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu ông Hưng cam kết không tái diễn các hoạt động vượt quá phạm vi hoạt động trong giấy phép.

Đối với bà Phượng đang là đối tượng khuyết tật thần kinh tâm thần mức độ nặng nhưng vẫn tham gia hoạt động dịch vụ tại cơ sở, ông Mười cho biết thời điểm kiểm tra đã yêu cầu chấm dứt. “Chúng tôi ghi nhận nội dung phản ánh và sẽ giao Phòng Văn hoá - xã hội, Trạm Y tế, công an kiểm tra, xử lý”, ông Lê Văn Mười cho hay.