Gây án xong, vào bệnh viện tâm thần điều trị rồi bỏ trốn

TPO - Sau khi chém người, trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép đi điều trị tâm thần bắt buộc, Thịnh đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện rồi bỏ trốn. Sau gần 4 năm bỏ trốn, Thịnh đến công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định phục hồi điều tra bị can, lệnh tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (SN 1993, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Quang Thịnh.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với L.H.T (SN 1973, ngụ tỉnh Vĩnh Long), ngày 14/4/2022, phát hiện T. trên đường, Thịnh cùng một nhóm đối tượng đi ô tô, xe máy đuổi theo và tông vào xe máy của T.

Sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Người dân hỗ trợ đưa T. đi cấp cứu nhưng vết thương nặng nên tử vong.

Ngày 15/4/2022, Thịnh đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm thủ tục nhập viện, tuy nhiên đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần, Thịnh đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh.

Sau gần 4 năm bỏ trốn, ngày 14/3/2026, Đoàn Quang Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.