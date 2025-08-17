Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phục hồi điều tra vụ nữ 'đại gia' thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản 23 triệu đồng

Tân Lộc
TPO - Liên quan vụ nữ ‘đại gia’ thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc hủy hoại tài sản 23 triệu đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định phục hồi điều tra.

Ngày 17/8, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững, bị cáo buộc hủy hoại tài sản người khác (giá trị tài sản bị phá khoảng 23 triệu đồng). Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau (cũ) đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra, do hết hạn điều tra nhưng chưa có kết quả định giá tài sản bị phá.

ccd39821fdbb5ee507aa-3309-9532.jpg
Bà Âu Ngọc Vững tại phiên toà sơ thẩm.

Như Tiền Phong đã thông tin, bà Âu Ngọc Vững được biết đến là "đại gia" thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ. Bà Vững còn gây xôn xao cả nước khi thuê nguyên chuyến bay để tổ chức rước dâu cho con hồi năm 2014.

Tháng 11/2023, bà Vững bị Viện KSND TP. Cà Mau cũ truy tố hành vi “hủy hoại tài sản”, vì tự ý chặt cây, phá đường lát gạch của người khác trên đất tranh chấp, ước tài sản bị phá hơn 23 triệu đồng.

Trải qua 2 phiên tòa vào tháng 4, 6/2024, HĐXX TAND TP. Cà Mau đã 2 lần trả hồ sơ cho Viện KSND TP. Cà Mau để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan, làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng có quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với bà Âu Ngọc Vững để phục vụ điều tra.

Tân Lộc
