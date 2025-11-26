Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương

TPO - Ông Dương Văn Lương (SN 1962, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Ông Dương Văn Lương. Ảnh CAHN

Ngày 25/11, Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Văn Lương (SN 1962, thường trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) - nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có ông Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định ông Dương Văn Lương và các thành viên hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Hiện CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.