Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: 54 người bị khởi tố về 8 tội danh

TPO - Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 54 bị can với 8 tội danh liên quan đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đối tượng Đông và Mai Anh.

Ngày 6/11, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 54 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc”, liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cụ thể, tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 35 bị can; Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can và 14 bị can khác.

Quá trình điều tra xác định năm 2016, sau khi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.

Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội “Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” cùng với chồng là Lê Văn Đông.

Sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Các bị can trong vụ án.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện này để bố trí vợ chồng Mai Anh và Đông mỗi người 1 phòng riêng, có điều hòa và thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài.

Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Mai Anh đã nhận của nhiều trường hợp “chạy giám định” hàng tỷ đồng, và chuyển cho ông Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng Viện Pháp tâm thần Trung ương vài trăm triệu đồng. Số tiền này, ông Trường nhận và chia cho các thành viên Hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, các Giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh (không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần); mục đích để các trường hợp này được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề “chạy giám định”, từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng...

Theo Công an TP Hà Nội, việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua kết quả điều tra, CATP Hà Nội xác định ý nghĩa lớn nhất trong việc này đó là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án, góp phần giữ gìn an ninh, bảm đảm trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ đô.