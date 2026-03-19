Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Một ô tô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên tuyến đường ven biển ĐT716, thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người bị thương.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô 5 chỗ khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ cháy,

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu vực đường ĐT716 (đoạn qua xã Hòa Thắng), một ô tô 5 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có ông N.Đ.T. (SN 1979) và bà T.T.M.T. (SN 1989, cùng trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). Nhận tin báo, lực lượng công an xã Hòa Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế và dập tắt đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dập lửa.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc, bà T. bị gãy tay được người dân hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu; còn ông T. chỉ bị xây xát nhẹ nên không phải nhập viện. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

