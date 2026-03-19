Tận thấy nhà máy hóa chất Đức Giang sau khi loạt lãnh đạo bị khởi tố

TPO - Ghi nhận tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) cho thấy, khói trắng đặc kịt liên tục bốc lên từ khu sản xuất. Cây cối xung quanh bám bụi trắng xóa. Một bãi chất thải đen kịt, chất cao như núi nằm sát khu vực nhà máy.
Khu vực sản xuất liên tục xả khói trắng đặc kịt, phủ mờ khu vực xung quanh
Bãi thải khổng lồ, đen kịt, chất cao như núi nằm sát khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.
Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có tổng tài sản là 19.550 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm); tài sản ngắn hạn là 16.123 tỷ đồng; tiền mặt là 1.404 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng là 12.065 tỷ đồng.
Năm 2025, Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang gần 11.266 tỷ đồng (tăng 14%); lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 3.188 tỷ đồng.