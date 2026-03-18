Con trai Chủ tịch Hóa chất Đức Giang làm gì trước khi bị bắt?

Trước khi bị bắt, ông Đào Hữu Duy Anh, con trai ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - đã có quá trình gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và giữ nhiều vị trí quan trọng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh vừa bị khởi tố vì liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán.

Cụ thể, ông Huyền bị tạm giam để điều tra về ba tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi ông Duy Anh bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này bị cáo buộc đã khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn bị cho là che giấu doanh thu, bỏ ngoài sổ sách kế toán, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, các sai phạm không chỉ dừng ở khai thác tài nguyên mà còn liên quan đến môi trường. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai).

Chủ tịch Đức Giang Đào Hữu Huyền (bên phải) và con trai Đào Hữu Duy Anh (bên trái). Ảnh: DGC.

Theo công bố của doanh nghiệp, ngày 3/3/2025, HĐQT Hóa chất Đức Giang đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Đào Hữu Duy Anh, với lý do nhằm phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trước đó, ông Duy Anh có quá trình công tác lâu năm trong hệ sinh thái Đức Giang, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các công ty thành viên. Cụ thể, giai đoạn 2012–2013, ông là Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, đồng thời giữ vai trò Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai trong giai đoạn 2012–2017.

Từ năm 2013 đến 2015, ông giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang. Cùng thời gian này, ông cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ trong giai đoạn 2013–2020.

Tại công ty mẹ, ông Duy Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2014 đến năm 2020 trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 3/2020. Song song, ông cũng tham gia HĐQT tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái như Công ty Cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (2015–2017), Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (từ năm 2018) và Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng (từ năm 2023).

Sau khi thôi giữ vị trí Tổng giám đốc, từ tháng 3/2025, ông Đào Hữu Duy Anh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.