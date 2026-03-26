Cận cảnh Mercedes-Maybach S-Class bản mới vừa ra mắt

TPO - Mercedes vừa giới thiệu mẫu Maybach S-Class mới với nhiều nâng cấp tập trung vào sự xa xỉ và tinh tế, bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tăng trải nghiệm sang trọng.

Gần hai tháng sau khi Mercedes-Benz S-Class được nâng cấp, hãng xe Đức tiếp tục tung ra phiên bản facelift dành cho phiên bản Maybach siêu sang.

Cận cảnh Mercedes-Maybach S-Class phiên bản mới 2027. Video: Youcar

Ở ngoại thất, mẫu sedan siêu sang này gây chú ý với sự xuất hiện dày đặc hơn của logo Maybach. Các chi tiết này được bố trí tại hốc gió trước, trong khi biểu tượng trên cột C nay có khả năng phát sáng.

Ngôi sao ba cánh trên nắp ca-pô cũng được tích hợp đèn chiếu sáng. Lưới tản nhiệt nan dọc được mở rộng thêm 20%, đi kèm viền phát sáng và dòng chữ Maybach chiếu sáng phía sau.

Hệ thống đèn trước và sau đều sử dụng họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng, giúp tăng khả năng nhận diện. Khách hàng có thể lựa chọn hơn 150 màu sơn ngoại thất, bao gồm các phối màu hai tông và màu xanh Nautic Blue mới.

Xe tiếp tục được trang bị mâm xe với logo Maybach và nắp chụp tự cân bằng, đồng thời bổ sung nhiều tùy chọn thiết kế mới như mâm 20 inch hoàn thiện bóng và mâm 21 inch với điểm nhấn màu vàng.

Một số phiên bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 MB.Drive Assist Pro, có thể nhận diện thông qua các camera tích hợp trên vòm bánh trước. Công nghệ này sẽ được triển khai đầu tiên tại Trung Quốc, sau đó mở rộng sang Mỹ và có thể đến châu Âu khi điều kiện pháp lý cho phép.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn của Maybach S-Class. Người dùng có thể tùy chọn hơn 400 màu sắc, trong đó có bốn phối màu da hai tông mới kết hợp giữa Carmine Red, Lake Green, Corn Yellow, Tobacco Brown và màu đen.

Bảng táp-lô nổi bật với hệ thống ba màn hình gồm màn hình trung tâm 14,4 inch, màn hình hành khách 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Đáng chú ý, hệ điều hành MB.OS mới giờ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhờ đó, xe có thể nhận lệnh từ giọng nói, gợi ý điểm đến dựa trên thói quen, phản hồi theo ngữ cảnh và tự điều chỉnh điều hòa dựa trên hành vi hoặc giọng nói của người dùng.

Trải nghiệm đặc trưng của Maybach vẫn tập trung ở hàng ghế sau. Tại đây bố trí ghế thương gia có thể ngả sâu, đồng thời trang bị hai màn hình 13,1 inch kèm điều khiển riêng, cho phép điều chỉnh hệ thống giải trí, điều hòa và rèm điện.

Các tiện nghi cao cấp như cửa sau đóng/mở tự động, ly champagne chuyên dụng, hệ thống đèn viền nội thất với 199 bóng LED và 64 màu tùy chỉnh tiếp tục xuất hiện.

Chiều dài cơ sở của xe lớn hơn so với bản S-Class trục cơ sở dài, mang lại không gian để chân rộng rãi. Mercedes cũng cải thiện khả năng cách âm và trang bị hệ thống treo khí nén mới với giảm chấn thích ứng theo thời gian thực.

Về động cơ, phiên bản S680 sử dụng máy V12 6.0L tăng áp kép công suất 621 mã lực vẫn được duy trì tại Mỹ và một số thị trường nhất định, nhưng sẽ bị loại bỏ tại các khu vực có tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt. Thay vào đó, phiên bản S680 tại châu Âu sử dụng động cơ V8 4.0L “M177 Evo” công suất 604 mã lực.

Với cấu hình S580 thấp hơn, công suất được nâng lên so với bản cũ, đạt 530 mã lực và mô-men xoắn 750Nm nhờ động cơ V8 tăng áp kép kết hợp công nghệ hybrid nhẹ. Xe có khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong khoảng 4,3 giây, tương đương với phiên bản V12.

Ngoài ra, Mercedes-Maybach tiếp tục cung cấp phiên bản plug-in hybrid S580e, sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 577 mã lực. Xe trang bị pin 21,96 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện lên tới 98 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Dự kiến, Maybach S-Class facelift sẽ được phân phối tại Mỹ vào nửa cuối năm nay, trong khi khách hàng tại châu Âu có thể bắt đầu đặt hàng từ ngày 25/3.