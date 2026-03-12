Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Mercedes hé lộ mẫu limousine điện đi được 700 km/lần sạc

Trường Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới VLE phiên bản 2028, được hãng định vị là một limousine hạng sang cỡ lớn. Mẫu minivan chạy điện cao cấp này hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình cho tới giới doanh nhân.

Cận cảnh mẫu limousine điện hạng sang Mercedes-Benz VLE. Video: Carscoops

VLE sở hữu ngoại hình hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm viền phát sáng tùy chọn. Cụm đèn phía trước mang họa tiết “ngôi sao” đặc trưng của Mercedes, kết hợp nắp ca-pô dạng vòm và logo ngôi sao ba cánh đặt phía trên.

﻿2027-mercedes-vle-310-20-2048x13.jpg
2027-mercedes-vle-310-36-2048x13.jpg

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói AMG, bổ sung cản trước thể thao hơn cùng lưới tản nhiệt thiết kế lại với biểu tượng ngôi sao ở trung tâm.

2027-mercedes-vle-310-3-2048x136.jpg

Nhìn từ bên hông, chiếc minivan này có thân xe liền mạch, tay nắm cửa dạng ẩn và cửa lùa chỉnh điện với kính có thể hạ hoàn toàn. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 19-22 inch.

2027-mercedes-vle-310-6-2048x136.jpg

Một số chi tiết đáng chú ý khác gồm phần đuôi xe thẳng đứng cùng đèn hậu hình vòng cung tích hợp vào cánh gió. Xe cũng có cửa kính phía sau có thể mở riêng và cổng sạc thiết kế mở xuống phía dưới.

2027-mercedes-vle-310-16-2048x13.jpg

VLE có kích thước khá lớn với chiều dài 5.309 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.943 mm và trục cơ sở đạt 3.342 mm. Một phiên bản kéo dài dự kiến ra mắt sau với tổng chiều dài nâng lên 5.484 mm và trục cơ sở 3.517 mm.

2027-mercedes-vle-310-21-2048x13-1.jpg

Khoang cabin của VLE được thiết kế theo hướng sang trọng và công nghệ. Xe có tùy chọn màn hình MBUX Superscreen gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch cho hành khách phía trước.

2027-mercedes-vle-310-8-2048x136.jpg

Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau sử dụng màn hình panorama 31,3 inch gập xuống từ trần xe, hỗ trợ độ phân giải 8K, chia đôi màn hình và tích hợp camera 8 megapixel phục vụ họp trực tuyến. Thiết kế này gợi nhớ tới hệ thống trên BMW 7 Series.

﻿2027-mercedes-vle-310-63-2048x13.jpg
﻿2027-mercedes-vle-310-62-2048x13.jpg

Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 22 loa, cửa sổ trời toàn cảnh với viền đèn nội thất, bàn gập và nhiều hộc trung tâm tích hợp sạc điện thoại không dây cũng như ngăn chứa đồ có chức năng sưởi/làm mát.

2027-mercedes-vle-310-72-2048x13.jpg﻿
﻿2027-mercedes-vle-310-70-2048x13.jpg﻿
2027-mercedes-vle-310-71-2048x13.jpg

Mercedes-Benz cung cấp với cấu hình 6-8 ghế. Khách hàng có thể chọn ghế thương gia ở hàng hai và ba, hoặc ghế thương gia ở hàng hai kết hợp băng ghế phía sau.

2027-mercedes-vle-310-67-2048x13.jpg

Các phiên bản cao cấp sử dụng ghế chỉnh điện, có thể điều khiển qua màn hình giải trí hoặc ứng dụng trên điện thoại. Hai tùy chọn ghế cao cấp gồm Premium Comfort và Grand Comfort.

﻿2027-mercedes-vle-310-147-2048x1.jpg
2027-mercedes-vle-310-103-2048x1.jpg

Trong đó, ghế Grand Comfort được ví như ghế trên máy bay cá nhân với gác chân, hỗ trợ thắt lưng, chức năng massage, gối tựa và sạc điện thoại không dây.

Về vận hành, Mercedes-Benz công bố phiên bản đầu tiên là VLE 300 có mô-tơ điện đặt phía trước cho công suất 272 mã lực. Phiên bản cao hơn là VLE 400 4MATIC sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ, tổng công suất 409 mã lực.

2027-mercedes-vle-310-15-2048x13.jpg

Mẫu minivan hạng sang này sử dụng pin NMC dung lượng 115 kWh, cho phạm vi hoạt động hơn 700 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800V và khả năng sạc nhanh DC trên 300 kW, VLE có thể đi thêm 355 km chỉ sau 15 phút sạc.

2027-mercedes-vle-310-116-2048x1.jpg
2027-mercedes-vle-310-44-2048x13.jpg

VLE được trang bị hệ thống treo khí nén AirMatic cùng công nghệ đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 7 độ. Nhờ đó, bán kính quay đầu của xe chỉ khoảng 10,9 m, tương đương mẫu sedan cỡ nhỏ Mercedes-Benz CLA.

Xe cũng được trang bị 12 cảm biến siêu âm, 10 camera và 5 radar, cung cấp dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist Pro. Công nghệ này cho phép xe vận hành rảnh tay trong cả môi trường đô thị lẫn cao tốc.

2027-mercedes-vle-310-2-2048x136.jpg

Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của VLE. Dự kiến, hãng xe Đức sẽ bổ sung thêm một số phiên bản cấu hình thấp hơn cùng các bản động cơ đốt trong và hybrid

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz hiện đang bán dòng minivan V-Class bản facelift dùng động cơ đốt trong. Xe có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng.

Trường Vũ
#Mercedes-Benz #VLE #minivan #limousine #xe sang #xe đức

Cùng chuyên mục